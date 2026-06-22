Yamal chia sẻ về “bàn thắng trong mơ” tại World Cup

Lamine Yamal cho biết anh đã hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu sau khi ghi bàn trong trận đấu đầu tiên đá chính tại World Cup, giúp Tây Ban Nha đáp trả những lời chỉ trích bằng chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia tại bảng H.

Yamal ghi “bàn thắng trong mơ” tại World Cup

Ngôi sao 18 tuổi này được HLV Luis de la Fuente đưa vào đội hình chính của Tây Ban Nha, và chỉ cần 10 phút để ghi bàn mở tỷ số ở Atlanta (Mỹ). Yamal đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Mikel Oyarzabal, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 ghi bàn trong lịch sử World Cup nam. “Thật đặc biệt”, Yamal nói với DAZN. “Tôi luôn mơ ước được tham dự World Cup và việc có thể ghi bàn trong trận đấu đầu tiên đá chính là một giấc mơ. Tôi đã xem World Cup lần trước ở lớp học. Được ở đây thật tuyệt vời. Tôi rất tự hào về mẹ và gia đình mình”.

Yamal chỉ được thi đấu 19 phút cuối trận gặp Cape Verde khi cầu thủ trẻ này tiếp tục lấy lại thể lực sau chấn thương gân kheo. Anh được thay ra ở hiệp một trận đấu với Saudi Arabia khi tỷ số đã là 3-0, nhưng sau đó HLV De la Fuente đã trấn an dư luận về thể trạng của tiền đạo Barcelona. “Cậu ấy có thể đã chơi lâu hơn, nhưng xét đến kết quả và trận đấu đã được kiểm soát, chúng tôi cho rằng sự đóng góp của cậu ấy là đủ. Trận đấu tiếp theo, chúng tôi có thể có cậu ấy trong đội hình chính. Cậu ấy đã trở lại và hoàn toàn khỏe mạnh”.

Yamal nói thêm với TVE: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với HLV, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng nhau. Ông ấy hỏi tôi thế nào và cảm thấy ra sao, và tôi nói với ông ấy rằng tôi sẵn sàng thi đấu - tôi ở đây vì Tây Ban Nha và sẽ luôn cống hiến 100%”.

Tây Ban Nha bị chỉ trích nặng nề sau trận hòa với Cape Verde, đặc biệt là vì không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội bóng xếp hạng 67 thế giới. Nhưng họ không gặp khó khăn gì khi vượt qua Saudi Arabia, đội đã hòa 1-1 với Uruguay trong trận đấu đầu tiên. Sau trận đấu De la Fuente, người dẫn dắt Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024, cho biết: “Khi tôi nói họ rất quyết tâm, tôi đang nói về một phản ứng tự nhiên. Lòng tự trọng của họ bị tổn thương”.

“Khi công việc của bị đặt câu hỏi, nếu bạn có đủ can đảm, bạn luôn phản ứng và cố gắng đáp trả những lời chỉ trích. Đó là bản chất con người. Điều đó không có nghĩa là những lời chỉ trích làm phiền chúng tôi. Nó chỉ thúc đẩy mọi người cống hiến hết mình. Tôi nghĩ thật điên rồ khi hoài nghi đội tuyển này. Chúng tôi đã bất bại trong 33 trận liên tiếp. Bạn có thể có những ngày tốt hơn, nhưng nghi ngờ đội hình gồm những cầu thủ rất trẻ này, tôi nghĩ là không công bằng”.

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