Bóng đá trong nước

Xuân Son và đến gần top 10 chân sút ghi bàn hàng đầu tại ASEAN Cup

SGGPO

Theo thống kê trên bảng vàng tay săn bàn hàng đầu tại đấu trường AFF Cup trước đây và ASEAN Cup hiện nay, trong top 10 có sự góp mặt của 3 tiền đạo đội tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh, Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Xuân Son đang có 8 bàn thắng ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: ANH KHOA
Xuân Son đang có 8 bàn thắng ở đấu trường Đông Nam Á. Ảnh: ANH KHOA

Nhưng dẫn đầu là tiền đạo Teerasil Dangda (Thái Lan) với 25 bàn, cột mốc thuộc loại cao cho những “thợ săn bàn” sau này chinh phục phá vỡ. Theo sau Dangda là Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn), Worawoot Srimaka (Thái Lan, 15 bàn).

Nhóm 3 tiền đạo Việt Nam xếp theo sau với Công Vinh (15 bàn), Huỳnh Đức (14 bàn) và Tiến Linh (13 bàn). Kurniawan (Indonesia) và Kraisorn (Thái Lan) có cùng 13 bàn như Tiến Linh. Thứ 9 và 10 là hai chân sút huyền thoại của Indonesia và Thái Lan là Bambang và Kiatisak cùng 12 bàn.

Trong top 10 này còn hai cầu thủ tiếp tục ra sân là Kraisorn và Tiến Linh. Chân sút của Thái Lan hiện đã 35 tuổi và khó còn cơ hội cải thiện thành tích ghi bàn ở đội tuyển quốc gia. Trong khi Tiến Linh còn trẻ, nhưng tiếc là bị mất phong độ trong năm qua và hiện tại nếu vào tuyển Việt Nam thì phải phấn đấu rất cao độ để chen vào giữa các tiền đạo nhập tịch cùng những chân sút trẻ.

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Lê Huỳnh Đức và Tiến Linh. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Trên hàng công các đội tham dự ASEAN Cup 2026 thì tiền đạo Nguyễn Xuân Son rộng “cửa” để tranh vào top 10 tay săn bàn tốt nhất trong lịch sử của đấu trường này. Xuân Son đã ghi 7 bàn ở ASEAN Cup 2024, và ở trận ra quân gặp Timor Leste vừa qua, chân sút đang thuộc biên chế CLB Nam Định đã 1 lần lập công.

Với 8 bàn hiện tại cùng dàn công hùng hậu của đội tuyển Việt Nam, hy vọng tiếp tục phá lưới khung thành đối phương ở đấu trường ASEAN Cup vẫn rộng mở cho Xuân Son. Trận đấu tới sẽ tiếp Singapore trên sân nhà sẽ là cơ hội rất cao cho Xuân Son.

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Worawoot Srimaka Noh Alam Shah ASEAN Cup 2026 Xuân Son Tiến Linh Teerasil Dangda Nguyễn Xuân Son ASEAN Cup ASEAN Cup 2024 CLB Nam Định

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