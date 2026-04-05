Xuân Son ghi 1 bàn và 1 kiến tạo, Nam Định thắng 5 trận liền

Tuyển thủ Nguyễn Xuân Son tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 1 bàn thắng và đóng góp 1 kiến tạo, giúp Nam Định thắng thuyết phục đội chủ nhà Hà Tĩnh với tỷ số 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026.

Nam Định kéo chuỗi thắng lên con số 5. ẢNH: TÂM HÀ

Làm khách trên sân Hà Tĩnh vào tối 5-4, Nam Định nhập cuộc chủ động. Trước đối thủ nổi tiếng với lối chơi phòng ngự khó chịu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt duy trì sức ép liên tục, buộc hàng thủ chủ nhà phải hoạt động vất vả ngay từ những phút đầu.

Phút 19, Xuân Son đưa được bóng vào khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng sau tình huống dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, VAR đã can thiệp và trọng tài Nguyễn Viết Duẩn không công nhận bàn thắng do lỗi xảy ra trước đó.

Dẫu vậy, Xuân Son không phải tiếc nuối quá lâu. Đến phút 34, Nam Định được hưởng phạt đền sau tình huống bóng chạm tay cầu thủ Hà Tĩnh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Xuân Son thể hiện sự lạnh lùng khi đánh bại thủ môn Thanh Tùng, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Xuân Son thực hiện thành công trên chấm phạt đền. ẢNH: TÂM HÀ

Bị dẫn bàn, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó có cú đánh đầu dội xà ngang của Charles Atshimene vào cuối hiệp một và pha dứt điểm nguy hiểm của Joseph Onoja sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, thủ môn Trần Nguyên Mạnh thi đấu tập trung, giữ vững khung thành cho Nam Định.

Sang hiệp hai, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo đẳng cấp. Từ tình huống xử lý tinh tế, tuyển thủ Việt Nam chích bóng vừa tầm để Akolo Ababa băng xuống dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định. Đây cũng là tình huống khép lại hy vọng có điểm của đội chủ nhà.

Trong khoảng thời gian còn lại, Nam Định kiểm soát tốt thế trận. Dù Xuân Son bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút 85, kết quả chung cuộc không thay đổi. Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, chân sút sinh năm 1997 tiếp tục trở thành nhân tố nổi bật nhất của Nam Định, khẳng định phong độ cao sau khi trở lại từ chấn thương.

Chiến thắng thuyết phục trên sân Hà Tĩnh giúp Nam Định nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 5. Sau 17 vòng đấu, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 24 điểm, vươn lên vị trí thứ 7 và tạo áp lực đáng kể lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 9 với 20 điểm, gần như hết cơ hội vào tốp 3 khi đã kém tới 11 điểm.

HỮU THÀNH