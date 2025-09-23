Xác định tổ trọng tài điều hành 2 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal

Cả hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 đều diễn ra tại Việt Nam sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) chấp thuận từ đề nghị của LĐBĐ Nepal.

Việt Nam gặp bất lợi trước Malaysia trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng F.

Trận lượt đi vào ngày 9-10 trên sân Bình Dương được tính là sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Trọng tài chính bắt trận này là ông Choi Hyun Jai (Hàn Quốc). Các trợ lý cũng đều là người Hàn Quốc, gồm: Bang Giyeol, Cheon Jinhee và Chae Sanghyeop (trọng tài thứ 4).

Trận lượt về diễn ra vào ngày 14-10 trên sân Thống Nhất được tính là sân nhà của đội tuyển Nepal. Trọng tài chính trận này là ông Mohamed Khaled Tarrar Mohamed Deham người Bahrain. Hai trợ lý và trọng tài thứ 4 là ông Mohamed Salman Talasi, Abdulla Mohamed Janahi và Khalil Saad (Bahrain).

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 10. Trước mắt đội phải thắng Nepal trong hai trận đấu tới để tiếp tục giữ hy vọng tranh ngôi đầu bảng vốn được dự báo là rất khó khăn sau khi để thua cách biệt Malaysia ở trận lượt đi.

CAO TƯỜNG