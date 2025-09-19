Bóng đá trong nước

Xác định 4 cặp đấu tứ kết VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025

Sau lượt trận cuối cùng của bảng A diễn ra vào chiều 19-9, vòng tứ kết U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định đủ 4 cặp đấu.

U17 TPHCM (áo trắng) bất phân thắng bại cùng Nam Định
CAHN phải thắng trong khi SHB Đà Nẵng chỉ cần hòa nên hiệp 1 diễn ra trong sự chủ động của CAHN. Nhưng đầu hiệp 2, SHB Đà Nẵng đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phút 49, đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn đã khai thông được thế bế tắc khi Xuân Phúc lao vào đệm bóng cận thành trong tình huống lộn xộn ở khu vực cầu môn của CAHN, ghi bàn thắng cho đội nhà. Bị đẩy vào thế khó, CAHN dồn lên tấn công. Phút 69. Minh Đạt đi bóng dũng mãnh ở giữa sân trước khi chuyền sang cánh trái để Long Nhật đi thêm vài nhịp trước khi tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

SHB Đà Nẵng sau đó đẩy cao tấn công để tìm bàn thắng và đó cũng là cách giảm áp lực cho khung thành đội nhà. Nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Phút 90+5, Anh Lực băng từ tuyến 2 lên tung cú sút chính xác, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

z7028710509284_35f78f61aa6639395a1f2b467e219c52.jpg
Đà Nẵng khẳng định sức mạnh ở bảng A

Ở trận còn lại cùng giờ của bảng A, U17 CLB bóng đá TPHCM và Nam Định đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 trong thế trận chủ nhà nắm thế chủ động hơn. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đứng nhất bảng A với 6 điểm. CLB bóng đá TPHCM đứng nhì với 5 điểm trong lúc Nam Định đứng thứ ba với 4 điểm. Đây cũng là 3 đội giành vé vào tứ kết.

Sau vòng đấu bảng, vòng tứ kết đã xác định 8 đội gồm SHB Đà Nẵng, CLB bóng đá TPHCM, Nam Định (bảng A), SLNA, Hà Nội (bảng B), PVF, Viettel và An Giang (bảng C). Trong đó, An Giang giành 1 trong 2 suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất nhờ hơn Becamex TPHCM ở số bàn thắng ghi được dù cùng có 3 điểm và cùng có hiệu số bàn thắng bại là -5. Vé nhì còn lại thuộc về Nam Định.

Lịch thi đấu tứ kết ngày 22-9

15g00, sân Tân Hưng SHB Đà Nẵng – An Giang

15g00, sân Long Tâm SLNA – Nam Định

15g00, sân Bà Rịa PVF – Hà Nội

17g00, sân Bà Rịa CLB bóng đá TPHCM – Viettel

CAO TƯỜNG

