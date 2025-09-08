Xác định 12 đội vào Vòng chung kết giải U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025

Sau hơn ba tuần tranh tài sôi nổi với 10 lượt trận vòng loại, Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia 2025 đã chính thức xác định được 12 đội bóng xuất sắc giành quyền tham dự Vòng chung kết, diễn ra từ ngày 14-9 đến 26-9-2025 tại Bà Rịa – TPHCM.

TPHCM có 3 đại diện góp mặt ở Vòng chung kết

Tại bảng A, Viettel vượt qua Huế 2-1 để giữ chắc ngôi đầu với 19 điểm. Trận hòa 1-1 giữa Công An Hà Nội và Hà Nội giúp đội bóng Thủ đô cán đích nhì bảng (14 điểm), trong khi Công An Hà Nội đứng thứ ba với 12 điểm.

Bảng B chứng kiến sự khẳng định của PVF với trận hòa 0-0 trước Thép Xanh Nam Định, qua đó khép lại vòng loại với 24 điểm và ngôi nhất bảng. SLNA vượt qua Hải Phòng 1-0 để giành vị trí nhì bảng với 21 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa khép lại vòng loại bằng chiến thắng đậm 8-2 trước Hạ Long.

Ở bảng C, TPHCM tạo dấu ấn với chiến thắng 4-2 trước SHB Đà Nẵng, còn Gia Lai và HAGL chia điểm trong trận hòa 3-3. Kết quả này giúp HAGL (15 điểm) giành ngôi nhất bảng, SHB Đà Nẵng (13 điểm) xếp nhì, còn TPHCM (12 điểm) đứng thứ ba.

Bảng D chứng kiến phong độ ổn định của CLB BĐ TPHCM khi đánh bại Đồng Nai 4-1 để khẳng định vị thế số một với 22 điểm. An Giang (17 điểm) hòa Vĩnh Long 1-1 để giữ vững ngôi nhì bảng, trong khi Becamex TPHCM vượt qua Tây Ninh 2-1 và kết thúc vòng loại với 14 điểm, xếp thứ ba.

Kết thúc vòng loại, 8 tấm vé trực tiếp thuộc về 4 đội nhất bảng: Viettel (bảng A), PVF (B), HAGL (C), CLB BĐ TPHCM (D – đồng thời là chủ nhà VCK), cùng 4 đội nhì bảng: Hà Nội (A), SLNA (B), SHB Đà Nẵng (C) và An Giang (D). Ba đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Công An Hà Nội (A), Thép Xanh Nam Định (B) và TPHCM (C). Do CLB BĐ TPHCM đã có vé bằng thành tích, suất đặc cách chủ nhà được chuyển lại cho đội xếp thứ ba còn lại là Becamex TPHCM (D).

ĐOÀN NHẬT