Xác định 12 đội tham dự AFC Women Champions League 2025-2026

Vòng sơ loại giải bóng đá các CLB nữ châu Á 2025-2026 (AFC Women Champions League) đã khép lại vào ngày 31-8, qua đó đã xác định đủ 12 đại diện tham dự giải đấu năm nay.

CLB nữ TPHCM chuẩn bị cho lần thứ hai chinh phục đấu trường châu Á.

Trước đó, CLB nữ TPHCM nằm trong top 7 CLB có thành tích cao nhất ở mùa giải trước, và đang là đương kim vô địch quốc gia Việt Nam nên được vào thẳng vòng bảng.

Danh sách 12 đội tham dự giải lần này đã được xác định, gồm: CLB nữ TPHCM, CLB Melbourne City (Australia), Suwon FC Women (Hàn Quốc), CLB Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), đương kim vô địch Wuhan Jiangda Women (Trung Quốc), CLB Bam Khatoon (Iran). ISPE WFC (Myanmar), Stallion Laguna (Philippines), Lion City Sailors (Singapore), Naegohyang (CHDCND Triều Tiên), East Bengal (Ấn Độ), Nasaf FC (Uzbekistan).

Lễ bốc sẽ được tổ chức vào ngày 11-9-2025 cho 12 CLB đủ điều kiện tham dự vòng bảng AFC Women Champions League 2025-2026, dự kiến lăn bóng vào tháng 11 tới.

Tại mùa giải 2024-2025, CLB nữ TPHCM đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng đấu bảng, sau đó dừng bước ở trận bán kết thi thua Wuhan Jiangda 0-2 trên sân khách.

QUỐC CƯỜNG