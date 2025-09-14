Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền lỡ cơ hội vào chung kết 10m súng trường hơi giải World Cup 2025

Xạ thủ hàng đầu của bắn súng TPHCM và đội tuyển bắn súng Việt Nam trong nội dung súng trường nữ đã không lọt vào chung kết tại ngày cuối cùng.

Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền không giành được huy chương tại ISSF World Cup 2025 ở Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Ngày 14-9, Lê Thị Mộng Tuyền là xạ thủ còn lại của đội tuyển bắn súng Việt Nam tranh tài bài bắn 10m súng trường hơi nữ. Cô nỗ lực thể hiện hết khả năng nhưng chỉ đạt 628,2 điểm, đứng hạng 34. Thành tích không giúp Mộng Tuyền lọt vào chung kết. Tại chung kết, xạ thủ Peng Xinlu (Trung Quốc) đã giành HCV.

Lê Thị Mộng Tuyền được đánh giá đang tích cực cải thiện phong độ thời gian qua. Xạ thủ này từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 tại nội dung 10m súng trường hơi nữ. Cô thi đấu giải vô địch châu Á 2025 ở Kazakhstan cách đây 3 tuần nhưng không giành được huy chương.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã kết thúc thi đấu giải ISSF World Cup 2025 tại Trung Quốc mà không đạt thành tích huy chương. Trong các nội dung, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là người đạt kết quả khả quan nhất khi lọt vào chung kết 10m súng ngắn hơi nữ nhưng xếp hạng 7.

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết sau giải, chúng ta sẽ chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra trong tháng 10 tại Thái Lan. Giải đấu được xác định là cuộc tranh tài tiền SEA Games 33-2025.

Cuối tháng 9, xạ thủ cả nước sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2025 và đây là cuộc kiểm tra chuyên môn xác định VĐV trọng điểm tới SEA Games tại Thái Lan.

MINH CHIẾN