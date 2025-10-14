World Cup 2026: Tấm vé lịch sử của Quốc đảo Cape Verde

Cape Verde sẽ lần đầu tiên tham dự World Cup sau khi đánh bại Eswatini với tỷ số 3-0.

Sau khi áp đảo trong hiệp một nhưng hiếm khi có cơ hội ghi bàn, ‘Cá mập xanh’ đã ghi 2 bàn thắng qua Dailon Livramento và Willy Semedo trong 9 phút đầu tiên sau giờ nghỉ giữa hiệp, trước sự chứng kiến ​​của 15.000 khán giả tại Praia. Livramento ghi bàn thắng thứ 4 của mình trong chiến dịch vòng loại 10 vòng đấu ở phút 48, và Semedo lập công 6 phút sau đó. Cả 2 bàn thắng đều đến từ những cú đệm bóng cận thành.

Cape Verde ghi thêm bàn thắng thứ 3 trong thời gian bù giờ khi Stopira, cầu thủ vào sân thay người, đã chớp lấy cơ hội ghi bàn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ đã hò reo trên khán đài trong khi các cầu thủ ăn mừng trên sân vì vòng loại World Cup lịch sử. Cape Verde đứng đầu Bảng D với 23 điểm, hơn 4 điểm so với Cameroon, đội đang giữ kỷ lục châu Phi về số lần tham dự World Cup với 8 lần. Cameroon đã hòa 0-0 với Angola tại Yaounde. Cape Verde giành tấm vé thứ 6 trong 9 suất trực tiếp của châu lục, sau Ghana, Algeria, Ai Cập, Morocco và Tunisia.

Cape Verde với 550.000 là quốc gia có dân số nhỏ thứ 2 từng góp mặt tại World Cup sau Iceland vào năm 2018.

Đội tuyển đến từ một quần đảo núi lửa ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi có khoảng 550.000 dân, khiến Cape Verde trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất đại diện cho châu Phi tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Cape Verde - đội tuyển phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng có cha mẹ hoặc ông bà là người Cape Verde - cũng sẽ là quốc gia có dân số nhỏ thứ 2 từng góp mặt tại World Cup - sau Iceland vào năm 2018.

“Thật là một khoảnh khắc lịch sử”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu trong một thông điệp video. “Xin chúc mừng tất cả mọi người ở Cape Verde đã lần đầu tiên góp mặt tại FIFA World Cup. Lá cờ của các bạn sẽ tung bay và bài quốc ca của các bạn sẽ vang lên tại kỳ World Cup FIFA vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Những nỗ lực của các bạn trong việc phát triển bóng đá trong những năm gần đây thật đáng kinh ngạc, và đây là thời điểm các ngôi sao của các bạn sẽ vươn tầm thế giới, và tiếp thêm sức mạnh cho một thế hệ người yêu bóng đá mới trên khắp Cape Verde”.

Loạt trận vào ngày 14-10 sẽ hoàn thiện 3 suất đại diện cuối cùng. Trong đó có màn quyết đấu Nigeria (15 điểm) tiếp đón Benin (17 điểm) để phân định suất trực tiếp của Bảng C. Senegal chỉ cần thắng đội áp chót Mauritania trên sân nhà là chắc chắn có ngôi đầu Bảng B. Tương tự là Bờ Biển Ngà chỉ cần thắng đội khách Kenya là chính thức loại bỏ nỗ lực bám đuổi dai dẳng của Gabon ở Bảng F.

PHI SƠN