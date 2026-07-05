World Cup 2026: Khắp nẻo đường hòa nhịp cùng World Cup

World Cup 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của những đội tuyển hàng đầu thế giới mà còn trở thành dịp để người hâm mộ thể hiện tình yêu bóng đá theo nhiều cách khác nhau. Đâu đâu cũng dễ dàng cảm nhận bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nhiều người hâm mộ lựa chọn quán cà phê, quán ăn để cùng tụ họp xem World Cup. Ảnh: HỮU THÀNH

Vừa sở hữu chiếc áo chính hãng của đội tuyển Mexico với giá gần 3 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Lâm (ngụ phường Tân Định, TPHCM) không giấu được sự hào hứng. “Mỗi kỳ World Cup đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Tôi hào hứng với màn trình diễn của đội tuyển Mexico mình yêu thích. Người hâm mộ như tôi cảm thấy tự hào hơn khi được khoác lên mình chiếc áo chính hãng của đội tuyển, và mức giá này cũng phù hợp với khả năng chi tiêu của tôi”.

Nhu cầu mua sắm các sản phẩm liên quan đến World Cup đang tăng mạnh trong thời gian giải đấu diễn ra. Tại nhiều cửa hàng thể thao, lượng khách tìm mua áo đấu của các đội tuyển lớn như Brazil, Argentina, Pháp, Anh, Mexico... tăng đáng kể. Anh Minh Quân, chủ một cửa hàng bán sản phẩm thể thao trên đường Bắc Hải (phường Tân Hòa, TPHCM), cho biết, dù các mẫu áo chính hãng phiên bản cầu thủ (player) có giá từ 2-4 triệu đồng, sức mua vẫn khá tốt.

Bên cạnh việc mua sắm vật phẩm, nhiều người hâm mộ lựa chọn hòa mình vào bầu không khí tập thể bằng cách đến các quán cà phê, nhà hàng để xem bóng đá cùng bạn bè. Những tiếng reo hò, bàn luận chuyên môn hay dự đoán kết quả đã tạo nên nét đặc trưng của mùa World Cup. Anh Nguyễn Nam Khánh (ngụ phường Diên Hồng, TPHCM) kể, suốt gần một tháng qua, anh cùng nhóm bạn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để theo dõi các trận đấu quan trọng. “World Cup là nơi tranh tài của những ngôi sao bóng đá hàng đầu và 4 năm mới có một lần nên tôi rất háo hức. Xem ở nhà tiện hơn nhưng không khí không thể bằng ra quán cùng bạn bè, có tiếng cổ vũ, có người chia sẻ cảm xúc nên cảm nhận không khí World Cup rõ ràng hơn”, anh Nam Khánh nói.

Nắm bắt nhu cầu này, nhiều quán cà phê đã đầu tư thêm màn hình lớn, hệ thống âm thanh và tổ chức phục vụ xuyên đêm. Ông Nguyễn Minh Cảnh, chủ một quán cà phê ở phường Hiệp Bình (TPHCM), cho hay: “Quán có 2 màn hình lớn và hoạt động xuyên đêm trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Nhân viên chia ca phục vụ vì lịch thi đấu kéo dài từ đêm khuya đến sáng hôm sau”. Nhờ sức hút của World Cup 2026, lượng khách và doanh thu của quán tăng đáng kể so với ngày thường, trong khi giá đồ uống vẫn giữ ở mức từ 18.000 - 30.000 đồng/ly.

Nếu người hâm mộ hòa nhịp đập World Cup 2026 bằng cảm xúc thì cách những bình luận viên hay phóng viên thể thao hưởng ứng là đóng vai trò người truyền tải bầu không khí sôi động của giải đấu đến hàng triệu khán giả. Đối với họ, World Cup là một hành trình “ăn - ngủ - nghỉ” với nhịp độ hoàn toàn khác biệt. Là đại diện duy nhất đến từ miền Nam tham gia đội ngũ bình luận viên World Cup 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), anh Trí Viễn xem đây là phần thưởng cho nhiều năm theo đuổi nghề và cũng là dịp để học hỏi từ các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Ngoài các trận bình luận trực tiếp, anh còn tham gia nhiều chương trình đồng hành, sản xuất nội dung trước và sau trận đấu cũng như luôn trong trạng thái sẵn sàng cho những nhiệm vụ phát sinh. “Nếu được phân công bình luận trận lúc 2 giờ sáng, tôi thường tranh thủ ngủ vài tiếng rồi thức dậy để chuẩn bị. Khoảng 1 giờ đã phải có mặt ở đài để chỉnh trang, chuẩn bị trang phục, cập nhật thông tin trước khi lên sóng. Sau trận đấu, có khi 5 giờ đã ăn sáng rồi tiếp tục theo dõi trận kế tiếp lúc 8-9 giờ”, anh Trí Viễn kể.

Đối với những người làm truyền thông, sự mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Nhưng đổi lại, việc được góp tiếng nói, truyền tải những thông tin nóng hổi nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đến hàng triệu người hâm mộ chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho những đêm thức trắng.

HỮU THÀNH - NGUYỄN ANH