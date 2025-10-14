World Cup 2026: Iceland khiến Pháp đứt mạch toàn thắng

Đương kim á quân thế giới Pháp đã bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé dự World Cup 2026 vào thứ Hai sau khi bị Iceland cầm hòa 2-2. Kết quả tại Reykjavik đã chấm dứt khởi đầu hoàn hảo của Pháp tại vòng loại châu Âu sau 3 chiến thắng liên tiếp.

Tuyển Pháp bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé dự World Cup 2026 khi bị Iceland cầm hòa 2-2.

Đội tuyển 2 lần vô địch thế giới đã có thể giành vé nếu đánh bại Iceland, và Ukraine không thể đánh bại Azerbaijan. Thay vào đó, Ukraine đã giành chiến thắng 2-1, trong khi Pháp thì đánh mất điểm số đáng tiếc. Là á quân tại World Cup 2022, Pháp vẫn dẫn đầu Bảng D với 10 điểm, hơn 3 điểm so với Ukraine.

Tuyển Pháp không có đội trưởng Kylian Mbappe, người đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Azerbaijan hôm thứ Sáu nhưng đã phải rời sân vì chấn thương mắt cá chân phải. Iceland vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Victor Palsson ở phút 39, nhưng đội khách đã lội ngược dòng với các bàn thắng của Christopher Nkunku ở phút 63, và Jean-Philippe Mateta ở phút 68. Iceland gỡ hòa với bàn thắng của Kristian Hlynsson chỉ vài phút sau đó. Kết quả này giúp Iceland nuôi dưỡng hy vọng giành vị trí nhì bảng để dự vòng play-off, họ giữ vững vị trí thứ 3 với 4 điểm sau 4 trận, trong khi Azerbaijan chỉ có 1 điểm.

Thụy Sĩ cũng có cơ hội sớm giành vé dự World Cup 2026 nếu đánh bại Slovenia, và Kosovo không thể thắng Thụy Điển. Trong khi Kosovo gây sốc giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách, thì Thụy Sĩ không thể hoàn thành nhiệm vụ sau kết quả hòa 0-0 tại Slovenia. Dẫu vậy, Thụy Sĩ vẫn đang vững chắc ở ngôi đầu Bảng B với 10 điểm, Kosovo xếp sau với 7 điểm. Slovenia có 3 điểm và Thụy Điển, cũng chưa có chiến thắng nào như Slovenia, chỉ có 1 điểm.

Thụy Sĩ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ sau kết quả hòa 0-0 tại Slovenia.

Tuyển Đức đã đánh bại Bắc Ailen 1-0 tại Belfast với bàn thắng trong hiệp một của Nick Woltemade, qua đó vẫn dẫn đầu Bảng A với 9 điểm. Slovakia tiếp tục bám đuổi sát sao sau khi đánh bại Luxembourg 2-0, cũng đang có 9 điểm nhưng xếp nhì bảng vì kém hiệu số. Bắc Ailen xếp thứ 3 với 6 điểm, còn Luxembourg vẫn chưa có điểm nào.

Ở các kết quả khác, Bắc Macedonia hòa Kazakhstan 1-1, trong khi tuyển Bỉ lội ngược dòng giành chiến thắng 4-2 trước Xứ Wales nhờ 2 quả phạt đền thành công của Kevin de Bruyne. Tuyển Bỉ đang dẫn đầu Bảng J với 14 điểm, hơn Bắc Macedonia 1 điểm và hơn Xứ Wales 3 điểm.

12 đội nhất bảng sẽ tự động giành quyền đi tiếp, trong khi 12 đội nhì bảng sẽ bước vào vòng play-off cùng với 4 đội nhất bảng có thứ hạng cao nhất của Nations League 2024-25. 16 đội sẽ được chia thành 4 nhánh đấu play-off, mỗi nhánh 4 đội, để xác định 4 suất còn lại của vòng loại khu vực châu Âu. Các trận play-off sẽ diễn ra vào tháng 3-2026.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có số đội tham dự tăng từ 32 lên 48 đội.

VIỆT TÙNG