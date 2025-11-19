Vua phá lưới Ligue 1 chia sẻ khoảnh khắc trong mơ với thần tượng Leo Messi

Với đông đảo cầu thủ thuộc thế hệ sinh từ năm 2000 trở về sau tại Argentina như Joaquin Panichelli, Lionel Messi là thần tượng lớn, một nguồn cảm hứng bất tận để nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số.

Joaquin Panichelli bên cạnh thần tượng Leo Messi. Ảnh: TyC Sports

Joaquin Panichelli đã được tưởng thưởng xứng đáng cho khởi đầu mùa giải 2025/26 bùng nổ. Với chín bàn thắng cho RC Strasbourg, anh hiện đang là cầu thủ dẫn đầu cuộc đua tranh Vua phá lưới giải hạng nhất Pháp Ligue 1 và vừa được HLV Lionel Scaloni triệu tập lên đội tuyển Argentina lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2025.

Panichelli đã có màn ra mắt đội tuyển Argentina, vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 trước Angola trong một trận giao hữu quốc tế. Người mà anh vào sân thay thế trong trận đấu đó không ai khác chính là huyền thoại Lionel Messi, trước đó đã ghi bàn trong chiến thắng nhẹ nhàng của nhà đương kim vô địch thế giới.

Tuy chưa có cơ hội được thi đấu trên cùng sân cỏ với thần tượng, anh vẫn có thể chụp cùng bức ảnh với ngôi sao đang thuộc biên chế Inter Miami, sau đó đăng lên mạng xã hội với dòng trạng thái hân hoan:

"Người tuyệt vời nhất của đất nước chúng ta! Cảm ơn anh đã mang đến niềm vui cho rất nhiều người. Không có khởi đầu nào tuyệt vời hơn thế này khi được sánh bước cùng một huyền thoại."

Panichelli sau đó đã chia sẻ với kênh TyC Sports về những khoảnh khắc bên cạnh Messi và cảm xúc thực đối với thần tượng từ thuở bé của mình. Ra mắt đội tuyển quốc gia và được ở cùng một tập thể với Messi là giấc mơ trở thành hiện thực, Panichelli nói: "Tôi đã lớn lên cùng anh ấy (Messi) trong nhiều năm. Được ở đây, được chứng kiến ​​anh ấy bằng xương bằng thịt… anh ấy và tất cả các ngôi sao khác, thật tuyệt vời. Chúng tôi đã chụp ảnh cùng nhau. Thật tuyệt khi được chia sẻ những khoảnh khắc này với anh ấy."

