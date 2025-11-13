VTV9 cùng VTVcab phát sóng các giải bóng đá hàng đầu châu Âu

Ngày 13-11, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) chính thức công bố thỏa thuận hợp tác khai thác bản quyền phát sóng các giải bóng đá nam châu Âu, bao gồm Serie A (Italy), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League bắt đầu từ tháng 11-2025.

Ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng giám đốc VTVcab phát biểu tại lễ công bố thỏa thuận hợp tác.

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác giữa Trung tâm THVN tại TPHCM (VTV9) và VTVcab, nhằm phát huy thế mạnh nội dung, bản quyền và sản xuất chương trình thể thao trong hệ thống Đài Truyền hình Việt Nam.

Với thỏa thuận này, VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất (phát sóng quảng bá miễn phí) tại Việt Nam hiện nay có bản quyền phát sóng các giải bóng đá châu Âu hàng đầu. Đây là hợp tác quan trọng giúp khán giả cả nước có cơ hội tiếp cận các giải đấu danh giá một cách dễ dàng, thuận tiện và hoàn toàn miễn phí trên sóng truyền hình quốc gia.

Toàn cảnh buổi họp

Trước mắt trong thời gian tới, các trận đấu trong khuôn khổ Serie A và Ligue 1 dự kiến sẽ được phát sóng 1 trận/tuần. Các giải UEFA Europa League và UEFA Conference League được THTT trong khung giờ 22 giờ 30; 0 giờ 45 và 3 giờ (giờ Việt Nam). Trận đấu đầu tiên sẽ được THTT trên sóng VTV9 vào 21 giờ ngày 22-11-2025 giữa 2 câu lạc bộ Udinese và Bologna (Vòng đấu thứ 12 của Serie A).

Khán giả có thể xem trọn vẹn các trận đấu trên các kênh thể thao của VTVcab (ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sport+, ON Golf) và ứng dụng VTVprime.

HLV Lê Huỳnh Đức có những chia sẻ, đóng góp tại buổi họp báo.

Song song với việc phát sóng trực tiếp các trận đấu, Trung tâm THVN tại TPHCM sẽ sản xuất các chương trình bình luận trước và giữa trận đấu, minigame tương tác cùng các chuyên mục hậu trường thể thao, mang đậm phong cách phương Nam – gần gũi, vui tươi và sáng tạo.

Cũng vào ngày 13-11, VTV9 cùng VTVcab, Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM và các đơn vị đồng hành công bố tổ chức Giải “Pickleball VTV9 Open 2025”, diễn ra từ ngày 19 đến 21-12-2025 tại cụm sân Banger, phường Bình Trưng Tây, TPHCM. Giải quy tụ hơn 600 vận động viên từ các câu lạc bộ trên cả nước, kết hợp thi đấu phong trào và chuyên nghiệp. Năm 2025, giải đấu ghi dấu bằng mức thưởng ấn tượng tới 2 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Giải Nhất, Nhì và Ba lần lượt nhận 200 triệu, 60 triệu và 40 triệu đồng.

CAO TƯỜNG