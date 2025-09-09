Vòng loại giải Bóng đá U23 châu Á 2026, Việt Nam - Yemen (FPT Play trực tiếp lúc 19 giờ ngày 9-9): Thắng đủ để đi tiếp

Trận đấu giữa 2 đội bóng toàn thắng xứng đáng là “trận chung kết” cho tấm vé trực tiếp dự U23 Asian Cup vào năm sau. Với đội tuyển U23 Việt Nam, lợi thế sân nhà còn đặt ra yêu cầu phải giành chiến thắng để khẳng định vị thế trước đối thủ khó lường từ Tây Á.

Ba điểm vất vả trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai cho thấy U23 Việt Nam chưa thể khắc phục được điểm yếu ở khâu tấn công. Đây không phải là điều mới mẻ vì ngay chính đội tuyển quốc gia nếu không có chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son thì cũng chẳng còn là chính mình. Mặc dù chỉ cần một trận hòa trước U23 Yemen là đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng nhờ hiệu số tốt nhưng người hâm mộ kỳ vọng hơn thế.

“Chúng tôi phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi xây dựng kế hoạch cụ thể để giành kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn tin vào một chiến thắng để kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng và điểm số tối đa”, HLV Kim Sang-sik tuyên bố trước trận đấu.

Để làm điều đó, U23 Việt Nam phải biến các con số trên 70% thời gian kiểm soát bóng quen thuộc thành những bàn thắng. Ở trận đấu với Singapore, chúng ta có đến 15 cú sút cầu môn, 7 trong số đó đi đúng hướng nhưng chỉ ghi bàn từ pha đánh đầu do hàng thủ đối phương sơ hở ở gần cuối trận. Không tận dụng tốt cơ hội, chúng ta có thể bị phản đòn.

Tuyển thủ Nguyễn Phi Hoàng (phải) trong trận gặp U23 Bangladesh. Ảnh: MINH HOÀNG

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang cho thấy sự ổn định và tiềm năng lớn, nhưng U23 Yemen của HLV Amin Al Suneini không phải là tay mơ. Họ vượt qua U23 Singapore và U23 Bangladesh với các tỷ số cách biệt tối thiểu nhưng khó khăn đó sẽ đem lại cho họ các trải nghiệm đáng giá về tinh thần để chống lại sức ép từ khán đài sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

U23 Yemen mang đến Việt Nam với một đội hình mạnh gồm 24 cầu thủ, trong đó nổi bật là bộ ba tiền đạo Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous - những người đã có kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia Yemen trong các trận FIFA Days hồi tháng 6. Chuyến tập huấn tại UAE và các trận giao hữu kín giúp U23 Yemen có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thế khó của U23 Yemen là họ buộc phải thắng mới có vé trực tiếp, tuy nhiên nếu buộc phải cầm hòa thì có thể họ vẫn đi tiếp nhờ là một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển U23 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng ở lượt đấu cuối gặp U23 Yemen. Ảnh: MINH HOÀNG

Lợi thế lớn nhất của U23 Việt Nam là được thi đấu trên sân nhà Việt Trì, nơi có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía Việt Nam khi U23 Việt Nam từng thắng U23 Yemen 1-0 tại vòng loại U23 châu Á 2024 ngay trên sân này. Phong độ cũng là điểm cộng khi trong tay HLV Kim Sang-sik là những cầu thủ vừa cùng ông thắng giải U23 Đông Nam Á không lâu. Nói cách khác, U23 Việt Nam đang có “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để người hâm mộ tin vào một chiến thắng thuyết phục.

Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik, hướng đến SEA Games 33 vào cuối năm nay. Ở trận đấu gần nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc làm mới hơn nửa đội hình chính với trung vệ Tuấn Phong, hậu vệ phải Minh Phúc, tiền vệ Thái Sơn, tiền đạo Lê Viktor, Công Phương lần đầu đá chính.

Với trận quyết đấu với U23 Yemen, có thể lần đầu tiên tại giải HLV Kim Sang-sik sử dụng bộ khung tối ưu của U23 Việt Nam. Dù có điểm yếu ghi bàn nhưng bù lại trong tay HLV Kim Sang-sik có khá nhiều lựa chọn chất lượng ngang nhau, dễ tính toán khi cần thay đổi đấu pháp theo diễn biến trận đấu. Nói cho cùng, U23 Việt Nam chỉ cần 1 bàn thắng.

ĐĂNG LINH