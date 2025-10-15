Vòng loại Asian Cup 2017: Nepal - Việt Nam 0-1 - Chiến thắng nhọc nhằn

Đội tuyển Việt Nam đã giành 3 điểm nhờ chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal vào tối 14-10 trên sân Thống Nhất, sau tình huống hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà.

Ở đội hình xuất phát, HLV Kim Sang-sik đã có một số điều chỉnh so với trận lượt đi, trong đó đáng chú ý là 3 cầu thủ trẻ thuộc lứa U23: Thủ môn Trung Kiên thay vị trí của Văn Lâm, hậu vệ Hiểu Minh thay Tiến Dũng và tiền đạo Thanh Nhàn thay Tuấn Hải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn thận trọng khi sử dụng những cựu binh chốt chặn các khu vực quan trọng với Duy Mạnh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Tiến Linh.

Nhiều thay đổi nhưng thực lực đồng đều hơn nên đội chủ nhà không khó để sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số 1-0 từ quả đánh đầu căng ngang khung thành của Hiểu Minh, hậu vệ Shrestha lúng túng phá bóng vào khung thành nhà.

Sức ép tiếp tục đè nặng bên phần sân đội Nepal, nhưng các chân sút Việt Nam tiếp tục… vô duyên ở khả năng dứt điểm. Lần lượt hai tiền đạo Tiến Linh và Thanh Nhàn đã làm khán giả tiếc nuối khi dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút bù giờ của hiệp 1, Văn Vĩ đánh đầu hiểm hóc tưởng như đánh bại thủ môn Limbu thì một hậu vệ Nepal kịp giải vây.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận thắng nhọc nhằn trước Nepal. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sang đầu hiệp 2, Nepal đột ngột đẩy cao đội hình tấn công phần nào giúp Tiến Linh và Thanh Nhàn có nhiều khoảng trống hoạt động hơn. Tuy nhiên, cả hai có dấu hiệu thấm mệt cũng như các tiền vệ đội chủ nhà thường lùi thấp hỗ trợ phòng ngự nên các đợt tấn công của đội tuyển Việt Nam thiếu tính bất ngờ như ở hiệp đầu.

HLV Kim Sang-sik đã phải rút Thanh Nhàn và Văn Vĩ để thay bằng Đình Bắc và Hai Long. Sự điều chỉnh này tỏ ra hiệu quả khi sức tấn công từ hai hành lang của đội chủ nhà tỏ ra nguy hiểm trở lại. Một lần nữa may mắn là bạn đồng hành với Nepal ở phút 75 khi cú sút hiểm hóc của Đình Bắc bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Limbu.

Thắng 1-0 chung cuộc, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng nhì bảng F với 9 điểm. Ngôi đầu bảng vẫn tạm thuộc về Malaysia với 12 điểm khi họ giành chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Lào ở trận đấu diễn ra cùng giờ.

QUỐC CƯỜNG