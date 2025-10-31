Vòng 9 V-League 2025-2026: Thử thách với hai đại diện của TPHCM

Cùng trắng tay ở vòng đấu trước, hai đại diện của bóng đá TPHCM là Becamex TPHCM và Công an TPHCM đều đang đối mặt với những thử thách lớn ở vòng 9.

Becamex TPHCM sẽ có chuyến hành quân đầy cam go đến sân của đội đang dẫn đầu bảng là CLB Ninh Bình. Dù vừa để thua Hà Nội FC 2-3 ngay trên sân nhà, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Becamex TPHCM vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực, nhất là về tinh thần thi đấu và tính kỷ luật trong lối chơi.

Tuy nhiên, thất bại ấy khiến họ tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng, chỉ hơn nhóm 3 đội bám đuổi phía sau vỏn vẹn 1 điểm, khoảng cách rất mong manh. Nguy cơ rơi xuống đáy bảng xếp hạng vì thế vẫn luôn lơ lửng trên đầu thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi đội bóng thành phố thiếu vắng Minh Khoa do chấn thương, trong khi lực lượng vốn đã mỏng. Lúc này, Becamex TPHCM chỉ còn biết trông chờ vào kinh nghiệm của các ngoại binh và tinh thần chiến đấu máu lửa của dàn cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, chuyến làm khách sắp tới được dự báo là “lành ít dữ nhiều”. Ninh Bình đang sở hữu đội hình đồng đều, phong độ ổn định và đặc biệt là chuỗi bất bại từ đầu mùa, cho thấy sức mạnh thực sự của họ. Đội bóng cố đô còn có 2 ngôi sao giàu kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm trong khung gỗ và Nguyễn Hoàng Đức nơi tuyến giữa, những người đang truyền cảm hứng và tạo sự vững vàng cho toàn đội. Vì vậy, ngay cả một kết quả hòa đối với Becamex TPHCM ở trận này cũng đã là thành công.

Tiền đạo Tiến Linh (CLB Công an TPHCM, thứ ba, từ phải sang) trong một trận đấu. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trong khi đó, đội Công an TPHCM sẽ trở lại sân nhà Thống Nhất để tiếp đón Hải Phòng, một đối thủ đang cùng nằm trong nhóm 5 đội dẫn đầu. Cuộc so tài này được dự báo cân tài cân sức khi cả hai đều đặt mục tiêu bám đuổi nhóm đầu.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có lợi thế sân nhà, nhưng để giành trọn 3 điểm không hề dễ. Đội hiện duy trì lối chơi an toàn, chắc chắn, song khả năng tấn công vẫn phụ thuộc nhiều vào tiền đạo Tiến Linh, người đang có phong độ không thật ổn định trong thời gian gần đây. Thế nên, muốn có trận thắng trên sân nhà, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải nỗ lực rất nhiều.

Lịch thi đấu vòng 9: - Ngày 31-10: HA.GL - Nam Định, Hà Tĩnh - Hà Nội FC, CLB CAHN - PVF CAND. - Ngày 1-11: Ninh Bình - Becamex TPHCM, Đà Nẵng - SLNA, Công an TPHCM - Hải Phòng. - Ngày 2-11: Thanh Hóa - Thể Công Viettel FC.

QUỐC CƯỜNG