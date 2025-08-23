Vòng 2 Premier League và các điểm nhấn đáng chú ý cuối tuần này

Vòng 2 Premier League mùa giải 2025-26 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc. Từ việc Tottenham cần vượt qua nỗi đau mất Eberechi Eze, drama chuyển nhượng Alexander Isak tại Newcastle, đến trận đấu lịch sử của Everton tại sân mới Hill Dickinson…

1. Josh Acheampong – Giải pháp thay thế Levi Colwill tại Chelsea

Chelsea đang đối mặt với bài toán nhân sự ở hàng thủ khi Levi Colwill dính chấn thương dài hạn, còn Tosin Adarabioyo chưa hoàn toàn bình phục. HLV Enzo Maresca được yêu cầu tìm giải pháp nội bộ, và tài năng trẻ 19 tuổi Josh Acheampong nổi lên như một lựa chọn sáng giá.

Acheampong đã chơi tốt trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace ở vòng 1, đặc biệt khi đối đầu với Jean-Philippe Mateta. Dù Adarabioyo có thể trở lại cho trận gặp West Ham vào tối thứ Sáu (2h sáng thứ Bảy giờ Việt Nam), Acheampong xứng đáng được trao thêm cơ hội, đặc biệt ở vị trí trung vệ lệch trái trong sơ đồ ba hậu vệ khi Chelsea cầm bóng. Thách thức lớn nhất là thay thế khả năng chuyền bóng vượt tuyến của Colwill, nhưng Acheampong đang thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn như Manchester City, cho thấy tiềm năng của mình.

West Ham vs Chelsea, thứ Sáu, 2h sáng (giờ VN)

2. Tottenham cần quên đi nỗi đau Eberechi Eze

Tottenham bước vào trận đấu với Manchester City tại Etihad với tâm lý nặng nề sau khi để Arsenal vượt mặt trong cuộc đua giành chữ ký của Eberechi Eze từ Crystal Palace. HLV Thomas Frank cần tận dụng sự thất vọng này để khơi dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Mùa trước, dưới thời Ange Postecoglou, Spurs từng thắng đậm Man City 4-0, nhưng lặp lại kỳ tích này là điều khó khăn khi Man City vừa hủy diệt Wolves 4-0 ở vòng 1. Trận đấu sớm thứ Bảy (18h30 giờ VN) sẽ là bài kiểm tra lớn về bản lĩnh và tinh thần của Tottenham.

Manchester City vs Tottenham, thứ Bảy, 18h30 (giờ VN)

3. Mikkel Damsgaard – Ngọn lửa hy vọng của Brentford

Brentford khởi đầu mùa giải thảm họa dưới sự dẫn dắt của HLV mới Keith Andrews, khi để thua Nottingham Forest 1-3 ở vòng 1. Sự vắng mặt của Yoane Wissa và việc không tìm được người thay thế Bryan Mbeumo khiến hàng công Brentford gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự trở lại của Mikkel Damsgaard, người vắng mặt vòng 1 vì lý do cá nhân, hứa hẹn mang đến sự khởi sắc. Cầu thủ người Đan Mạch, từng giành giải cầu thủ xuất sắc của đội và người hâm mộ mùa trước, sẽ là nhân tố then chốt ở tuyến giữa. Cùng với sự hỗ trợ từ tân binh Jordan Henderson, Brentford hy vọng tìm lại sự ổn định khi tiếp Aston Villa.

Brentford vs Aston Villa, thứ Bảy, 21h (giờ VN)

4. Burnley cần tìm nguồn bàn thắng

Burnley đối mặt với áp lực lớn khi tiếp Sunderland, đặc biệt sau trận thua đậm trước Tottenham ở vòng 1, nơi họ để lọt lưới gần 1/3 tổng số bàn thua của cả mùa trước. Việc mất Josh Brownhill, chân sút hàng đầu mùa trước, khiến hàng công Burnley trở nên mong manh. Lyle Foster chơi mờ nhạt ở trận mở màn, trong khi Armando Broja chưa sẵn sàng vì vấn đề thể lực. HLV Scott Parker cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện khả năng ghi bàn, nếu không muốn mùa giải đi theo hướng tiêu cực.

Burnley vs Sunderland, thứ Bảy, 21h (giờ VN)

5. Bournemouth vượt qua biến động mùa hè

Dù thua Liverpool ở vòng 1, Bournemouth cho thấy dấu hiệu tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola. Những tân binh như Adrien Truffert (ảnh), người gây ấn tượng trước Liverpool, và Amine Adli từ Bayer Leverkusen, đã giúp đội bóng vượt qua những biến động từ việc mất Dango Ouattara (chuyển sang Brentford với giá 42,5 triệu bảng). Trận tiếp Wolves trên sân nhà Vitality sẽ là cơ hội để Bournemouth chứng minh họ có thể tiếp tục phong cách chơi tấn công đầy tốc độ.

Bournemouth vs Wolves, thứ Bảy, 21h (giờ VN)

6. Mikel Merino – Vai trò bất đắc dĩ tại Arsenal

Sự xuất hiện của Eberechi Eze tại Arsenal đang thu hút mọi sự chú ý, nhưng Mikel Merino cũng đáng được nhắc đến. Với chấn thương của Kai Havertz, Merino có thể được HLV Mikel Arteta sử dụng ở vị trí trung phong bất đắc dĩ, giống như mùa trước khi anh từng chơi ở vai trò số 9. Eze dự kiến sẽ cạnh tranh ở cánh trái hoặc tiền vệ, nhưng chưa thể ra sân ngay trước Leeds. Merino, với kinh nghiệm và sự đa năng, sẽ là nhân tố quan trọng để Arsenal duy trì mạch thắng.

Arsenal vs Leeds, thứ Bảy, 23h30 (giờ VN)

7. Everton khai trương sân mới Hill Dickinson

Everton bước vào kỷ nguyên mới với trận đấu đầu tiên tại sân Hill Dickinson trị giá 800 triệu bảng, sức chứa 52.769 khán giả. Không gian hiện đại, không cột che tầm nhìn, cùng các sự kiện trước trận hứa hẹn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Tuy nhiên, HLV David Moyes cần tập trung vào màn trình diễn trên sân sau trận thua Leeds ở vòng 1. Brighton, từng thắng Everton 3-0 mùa trước, sẽ là thử thách lớn để Everton khởi đầu tích cực tại sân mới.

Everton vs Brighton, Chủ Nhật, 20h (giờ VN)

8. Crystal Palace đối mặt khủng hoảng nhân sự

HLV Oliver Glasner đang đau đầu với vấn đề nhân sự tại Crystal Palace. Sự ra đi gần như chắc chắn của Eberechi Eze, cùng chấn thương của Daichi Kamada, khiến đội bóng thiếu hụt lực lượng trước trận gặp Nottingham Forest.

Justin Devenny,

cầu thủ trẻ 21 tuổi từng tỏa sáng ở loạt sút luân lưu Community Shield, có thể được trao cơ hội. Palace cần nhanh chóng tìm người thay thế Eze, với những cái tên như Bilal El Khannouss (Leicester) và Tyler Dibling (Southampton) đang được cân nhắc.

Crystal Palace vs Nottingham Forest, Chủ Nhật, 20h (giờ VN)

9. Manchester United trước lựa chọn Mount hay Sesko

HLV Ruben Amorim của Manchester United đang đứng trước bài toán ở hàng công sau trận thua Arsenal. Mason Mount, với vai trò số 9 ảo, đã chơi tốt trước khi rời sân ở vòng 1, tạo không gian cho Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Tuy nhiên, Benjamin Sesko, tân binh người Slovenia, cũng sẵn sàng dẫn dắt hàng công. Trận làm khách tại Fulham sẽ là cơ hội để Amorim tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, đặc biệt khi United đã thắng cả 8 trận sân khách gần nhất trước đối thủ này.

Fulham vs Manchester United, Chủ Nhật, 22h30 (giờ VN)

10. Drama Isak tại St. James’ Park

Trận đấu giữa Newcastle và Liverpool vào thứ Hai sẽ nóng hơn bao giờ hết vì drama chuyển nhượng liên quan đến Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển, người đang công khai muốn rời Newcastle để đến Liverpool, sẽ không ra sân. CĐV Newcastle đang tức giận với cách Liverpool tiếp cận Isak, tạo nên bầu không khí căng thẳng tại St. James’ Park. HLV Eddie Howe có thể sử dụng Anthony Gordon, một cựu cầu thủ Everton và fan Liverpool, ở vị trí trung phong. Cuộc đối đầu giữa Mohamed Salah và hậu vệ Tino Livramento hứa hẹn sẽ là tâm điểm của trận đấu.

Newcastle vs Liverpool, thứ Hai, 2h sáng (giờ VN)

LONG KHANG