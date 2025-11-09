Với Donnarumma và Gvardiol, hàng thủ Man City đầy hứa hẹn

Khi được hỏi về những gì thủ thành Donnarumma mang lại cho Man City, HLV Pep Guardiola có thể tỏ ra hơi khó chịu. Không phải vì ông miễn cưỡng ca ngợi thủ môn mới của mình, mà vì ông quá yêu quý người tiền nhiệm. Vài tuần trước, Pep đã nói: "Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ khen ngợi Donnarumma mà lại thiếu tôn trọng thủ môn quan trọng nhất mà chúng tôi có trong 10 năm qua".

Ederson được xem là người tri kỷ gần nhất mà Guardiola có thể tìm thấy trong khung gỗ. Donnarumma, bậc thầy cản phá bóng, có vẻ nằm ở phía đối diện của hệ tư tưởng thủ môn. Tuy nhiên, dường như Gvardiol đã không thể hiện sự khéo léo ngoại giao như Guardiola khi anh sẵn sàng tán dương bản hợp đồng mùa hè này hơn. Khi được hỏi về cảm giác khi có Donnarumma trong khung thành, hậu vệ người Croatia đã trả lời một cách thẳng thắn: "Mọi thứ dễ dàng hơn nhiều".

Phát biểu này có thể chỉ đơn giản phản ánh thực tế rằng thủ thành người Italy có lẽ là thủ môn xuất sắc nhất thế giới và chắc chắn là chất xúc tác giúp PSG vô địch Champions League. Hoặc có thể là Gvardiol gia nhập City vào năm 2023, sau chiến tích anh hùng của Ederson trong trận chung kết Champions League với Inter, thời điểm mà màn trình diễn của Ederson bắt đầu trở nên thất thường hơn (dù anh kiến tạo thường xuyên hơn). Gvardiol cũng từng chơi cùng Stefan Ortega, cả trong pha cứu thua giúp đội vô địch của cầu thủ người Đức trước Son Heung-Min của Tottenham năm 2024, lẫn cả trong tình huống phối hợp không ăn ý ở chung kết FA Cup dẫn đến bàn mở tỷ số của Alejandro Garnacho.

Trong một giai đoạn đầy biến động, James Trafford bất ngờ bị thay thế bởi sự xuất hiện đột ngột của Donnarumma. Ngay trong trận ra mắt của mình, Donnarumma trở thành thủ môn thứ tư của Man City chỉ trong bảy trận đấu, phản ánh sự bất ổn nhất định sau triều đại dài của Ederson.

Những con số không biết nói dối và tính cách cần thiết

Vấn đề thủ môn nằm trong số những rắc rối của City mùa trước. Có lẽ, khi đội bóng mất đi sự kiểm soát, gắn kết và ổn định, việc mang về một "thủ môn thuần túy", một người có khả năng trở thành người định đoạt trận đấu bằng những pha cứu thua ngoạn mục, là một giải pháp hợp lý. Donnarumma, người chiến thắng Euro 2020, dường như là sự bổ sung cần thiết đó.

"Man City là một câu lạc bộ, trong quá khứ, họ luôn có những thủ môn thực sự giỏi", Gvardiol nói. "Gigio cũng là một trong số họ." Anh ấy có thể nhìn Donnarumma như một phần của dòng chảy lịch sử từ Frank Swift và Bert Trautmann, Joe Corrigan và Joe Hart. Thực tế là, hàng thủ của City đã cải thiện rõ rệt với Donnarumma. Gvardiol chia sẻ: "Điều tốt đẹp tôi thấy là chúng tôi chiến đấu vì nhau, làm việc vì nhau, giao tiếp nhiều hơn trước, và mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều khi bạn có một thủ môn như Gigio." Hậu vệ này cũng cho biết những tin đồn về việc Donnarumma kém cỏi trong việc chuyền bóng là phóng đại, dù anh không thể sánh bằng Ederson. "Anh ấy thực sự giỏi với quả bóng và đặc biệt với chiều cao của mình, anh ấy không ngại rời khỏi khung thành," Gvardiol nhận định.

Các con số đã chứng minh điều đó. Donnarumma có tỷ lệ cứu thua ấn tượng: 80% ở Champions League và 76,5% ở Premier League. Dựa trên chỉ số bàn thua dự kiến sau cú sút (Post-Shot Expected Goals), anh đã cứu nhiều bàn thua hơn mức lẽ ra phải nhận ở cả hai giải đấu. Man City, đội đã để thủng lưới 78 lần mùa trước, chỉ để lọt lưới bảy bàn trong 11 lần ra sân của anh. Dù vẫn có đôi chút tiếc nuối khi hai bàn thua đó (trước Arsenal và Monaco) là những bàn gỡ hòa ở phút 90, họ chỉ thua một trận duy nhất (trước Aston Villa).

Đáng chú ý, Donnarumma đã có hàng loạt pha cứu thua xuất sắc và chỉ mắc một lỗi dẫn đến bàn thua (trước Bournemouth). Ngay cả trong tình huống đó, thủ thành người Italy cũng cho rằng mình đã bị David Brooks phạm lỗi trước khi anh đấm bóng, dẫn đến bàn thắng của Tyler Adams.

"Anh ấy có tính cách như thế nào?" Gvardiol trầm ngâm. "Bạn có thể thấy, lần nào anh ấy cũng tranh cãi với trọng tài và gần như bị phạt thẻ mỗi trận". Thực tế Donnarumma có ba thẻ vàng trong 11 lần ra sân, nhưng với Gvardiol, đó là một lời khen ngợi. Anh tiếp tục: "Nhưng đó là điều chúng tôi cần, và với tôi, một hậu vệ, khi bạn thấy ai đó từ khung thành đang thúc đẩy bạn, hỗ trợ bạn suốt 90 phút, thì tôi có thể thúc đẩy những người phía trước tôi."

Sự đòi hỏi và nhiệt huyết đó được chào đón. Giống như Gvardiol, Donnarumma có kinh nghiệm thi đấu dày dặn so với tuổi đời. Donnarumma 26 tuổi và Gvardiol 23 tuổi có thể là tương lai của hàng thủ Man City, và điều này chắc chắn là tin xấu đối với bất kỳ hàng công đối phương nào. Sự kết hợp giữa khả năng cản phá xuất thần và sự quyết liệt trong phòng ngự tạo nên một bức tường vững chắc, mang lại sự ổn định và niềm tin rất lớn cho đội bóng của Pep Guardiola.

LONG KHANG