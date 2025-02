Với 500 lần tham gia bàn thắng : Kylian Mbappé có thành tích vượt trội hơn cả Messi và C.Ronaldo

Ngôi sao người Pháp đã khiến hàng phòng ngự của Man City phải đau đầu với sự năng động, kỹ thuật và tốc độ vượt trội – và rồi, ba lần anh chạm bóng, mỗi lần là một cú đóng đinh vào cỗ quan tài của mùa giải 2024-25 đầy thất vọng của Man City.

Đối với một số người, việc chứng kiến tiền đạo số 9 của Real Madrid tỏa sáng rực rỡ trước một thế lực lớn của bóng đá Anh có thể gợi nhớ đến huyền thoại người Brazil, Ronaldo “béo”, khi anh xé nát hàng phòng ngự của Manchester United tại Old Trafford năm 2003.

Đúng là United đã thắng trận đó với tỷ số 4-3, nhưng cú hat-trick của Ronaldo đã loại United và trở thành một trong những màn trình diễn cá nhân đỉnh cao nhất lịch sử Champions League.

Màn trình diễn của Mbappé có thể không được đánh giá cao đến thế, nhưng anh cũng gần như không thể bị ngăn cản.

Bàn thắng đầu tiên của anh đến từ một pha bóng bổng từ hàng phòng ngự, và anh khéo léo đánh bại Ederson sau khi Rúben Dias không thể cản phá được đường chuyền; sau đó, anh khiến Josko Gvardiol phải ngã ngửa trong vòng cấm bằng một cú giả mạo khéo léo trước khi dứt điểm; cuối cùng, anh hoàn thành cú hat-trick bằng một cú dứt điểm chính xác bằng chân trái vào góc dưới bên trái từ rìa vòng cấm sau khi khéo léo vượt qua Phil Foden bằng một bước đệm bóng.

Chuỗi bàn thắng đầu tiên của Mbappé trước Man City

Ba bàn thắng này đã biến đêm đó thành một đêm đáng nhớ với cầu thủ người Pháp. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả hai lượt trận vòng loại trực tiếp Champions League trước Man City ở hai mùa giải khác nhau, sau khi đã làm điều tương tự cho Monaco ở vòng 1/8 mùa giải 2016-17. Tương tự, trước thứ Tư, chưa có ai từng ghi hat-trick trong một trận đấu loại trực tiếp trước đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Mbappé hiện đang có 7 bàn thắng tại Champions League mùa này, bằng với thành tích tốt nhất của một cầu thủ trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid tại đấu trường này, ngang bằng với Cristiano Ronaldo (2009-10) và Justo Tejada (1961-62). Nhưng có lẽ ấn tượng nhất, Mbappé kết thúc trận đấu với 501 lần tham gia bàn thắng cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình, ở tuổi chỉ 26 năm và 61 ngày.

Bàn thắng thứ hai tuyệt đẹp của anh trong trận đấu là một cách xứng đáng để đạt cột mốc 500, nhắc nhở chúng ta về khả năng xuất sắc của anh trong những tình huống chật hẹp, dù hầu hết mọi người thường coi tốc độ là tài sản lớn nhất – hoặc dễ nhận thấy nhất – của anh.

501 lần tham gia bàn thắng – một con số ấn tượng

Rõ ràng, 501 lần tham gia bàn thắng nghe có vẻ khá ấn tượng, và tất cả chúng ta đều biết Mbappé là một cầu thủ xuất chúng. Nhưng con số này có ý nghĩa như thế nào ở độ tuổi của anh?

Khi cố gắng đưa ra bối cảnh cho con số này, chúng ta phần nào bị giới hạn bởi lượng dữ liệu được ghi chép trong lịch sử bóng đá. Việc thu thập dữ liệu quy mô lớn là một hiện tượng tương đối mới, và dễ hiểu là người ta tập trung nhiều hơn vào hiện tại. Nhưng may mắn thay, có một vài huyền thoại đã xuất hiện trên sân cỏ và màn hình TV trong thời đại mà dữ liệu được quan tâm hơn; hai cầu thủ sẽ là tiêu chuẩn để so sánh cho mọi tiền đạo siêu sao trong tương lai.

Chúng ta có đầy đủ dữ liệu về bàn thắng và kiến tạo của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong sự nghiệp lừng lẫy của họ tại các câu lạc bộ hàng đầu và đội tuyển quốc gia. Dĩ nhiên, cả hai vẫn đang thi đấu ở tuổi 40 và 37, với Ronaldo hiện tại đang khoác áo Al Nassr ở Saudi Arabia và Messi thi đấu cho Inter Miami tại MLS.

Trong sự nghiệp của họ (không bao gồm thời gian thi đấu cho đội B hoặc C của Barcelona và Sporting CP) ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, mỗi người đều đã vượt qua 1.000 lần tham gia bàn thắng. Ronaldo ghi nhiều bàn thắng hơn (948 so với 851 của Messi), nhưng Messi có nhiều kiến tạo hơn (369 so với 248 của Ronaldo) và tổng cộng cao hơn (1.220 so với 1.172 của Ronaldo).

Mbappé dĩ nhiên còn cách xa cả hai, cả về thời gian thi đấu lẫn tổng số bàn thắng. Tuy nhiên, 501 lần tham gia bàn thắng của anh ở tuổi 26 năm và 61 ngày nhiều hơn so với những gì Messi và Ronaldo đạt được ở cùng độ tuổi tại các câu lạc bộ hàng đầu và đội tuyển quốc gia.

Kylian Mbappé so với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ở tuổi 26 năm và 61 ngày Jonathan Manuel / Nhà phân tích dữ liệu

Ronaldo ở độ tuổi đó vào tháng 4/2011 và đã ghi được 304 lần tham gia bàn thắng cho Sporting, Manchester United, Real Madrid và Bồ Đào Nha vào thời điểm đó. Messi 26 tuổi và 61 ngày vào tháng 8/2013, khi anh có 480 lần tham gia bàn thắng cho Barcelona và Argentina, nghĩa là Mbappé vượt trội hơn cả hai huyền thoại, và đặc biệt là so với Ronaldo.

Điều này không có nghĩa là Mbappé nhất định giỏi hơn Messi hay Ronaldo ở cùng độ tuổi. Đôi khi không có ý nghĩa sâu xa nào ngoài việc muốn đưa ra bối cảnh cho một thành tích hoặc cột mốc, và thành tích mới nhất của Mbappé đơn giản cho thấy anh đã có một khởi đầu đáng kinh ngạc trong sự nghiệp mà hy vọng sẽ thành công và đầy kỷ lục như Ronaldo và Messi.

Không lâu trước đây, mùa giải đầu tiên của anh tại Madrid từng được coi là đáng thất vọng. Và, ai biết được? Có thể Real Madrid cuối cùng sẽ chẳng giành được danh hiệu nào cùng anh. Nhưng Mbappé đang trong phong độ cao, cho thấy giai đoạn hòa nhập của anh đã qua, với cú hat-trick hôm thứ Tư nâng tổng số bàn thắng của anh lên 19 trong 20 trận gần nhất ở mọi đấu trường, hoặc 13 bàn trong 10 trận gần đây.

Anh hiện có 32 lần tham gia bàn thắng trong mùa giải này, dù còn cách xa so với 54 lần trong mùa giải cuối cùng tại Paris Saint-Germain và kỷ lục 60 lần trong mùa 2021-22, nhưng đó vẫn là một con số ấn tượng đối với một cầu thủ trong mùa giải đầu tiên tại câu lạc bộ.

Trên thực tế, anh chỉ còn cách 40 lần tham gia bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong mùa giải đầu tiên tại Santiago Bernabéu, và như chúng ta đã biết, Ronaldo sau đó đã phá vỡ hầu hết mọi kỷ lục.

Tương lai luôn biến động, cả Messi lẫn Ronaldo vẫn chưa dừng lại ở mọi cấp độ, nhưng những dấu hiệu cho thấy Mbappé đã sẵn sàng để tạo ra tác động tương tự.

LONG KHANG