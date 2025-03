Vinícius, Raphinha, Rodrygo và cuộc săn tìm ngôi sao tiếp theo của Brazil

Brazil đã khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup mới nhất với một đội hình rõ ràng khác biệt so với các chu kỳ giải đấu năm 2018 và 2022. Sau hai lần liên tiếp bị loại ở tứ kết, HLV Tite đã từ chức, khép lại nhiệm kỳ dài của ông. Thất bại trên loạt sút luân lưu trước Croatia tại Qatar năm 2022 đã kéo dài cơn khát World Cup của Brazil lên hai thập kỷ, bằng với khoảng thời gian dài nhất mà họ không giành được danh hiệu này kể từ khi lần đầu tiên đăng quang vào năm 1958. Trong khi hầu hết các quốc gia coi việc vô địch World Cup mỗi 24 năm là một thành tựu đáng kinh ngạc, thì với Brazil, điều đó đơn giản là không đủ.

Hành trình giành vé đến giải đấu năm 2026 bắt đầu dưới sự dẫn dắt tạm thời, với lần lượt là Ramon Menezes và Fernando Diniz đảm nhận vai trò chỉ đạo. Sau những nỗ lực không thành công để lôi kéo Carlo Ancelotti từ Real Madrid, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã chọn một giải pháp nội địa. Đầu năm 2024, Dorival Júnior được bổ nhiệm, ngay sau khi ông giành liên tiếp hai danh hiệu Copa do Brasil với São Paulo (2023) và Flamengo (2022), cùng với vương miện Copa Libertadores với Flamengo.

Nhưng Dorival đã phải khởi đầu một kỷ nguyên mới mà không có cầu thủ ảnh hưởng nhất của Brazil trong 15 năm qua. Neymar, kỷ lục gia ghi bàn mọi thời đại của Seleção với 79 bàn thắng, đã dính chấn thương dây chằng chéo trước nghiêm trọng khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia vào tháng 10 năm 2023, khiến anh phải nghỉ thi đấu hơn một năm. Chấn thương này đến chỉ vài tháng sau khi anh chuyển đến Al Hilal của Saudi Pro với bản hợp đồng đình đám, mở đầu cho một giai đoạn đầy khó khăn bởi các vấn đề thể lực. Sau hơn một năm nghỉ vì chấn thương đầu gối, rắc rối của anh vẫn chưa dừng lại. Vài tuần sau, anh lại gặp chấn thương gân kheo, khiến anh phải ngồi ngoài đến hết năm.

Để tìm kiếm một khởi đầu mới, Neymar trở lại Santos, câu lạc bộ nơi anh ra mắt chuyên nghiệp vào năm 2009. Anh gây ấn tượng với ba bàn thắng trong bảy lần ra sân, khiến Dorival triệu tập anh trở lại đội tuyển Brazil. Tuy nhiên, một chấn thương khác xảy ra và anh bỏ lỡ trận bán kết Paulistão với Corinthians, dẫn đến việc anh một lần nữa bị rút khỏi đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, tầm ảnh hưởng của anh vẫn rất lớn. Mặc dù chỉ ra sân trong bốn trong số 12 trận vòng loại World Cup của Brazil cho đến nay, Neymar vẫn đóng góp năm lần tham gia ghi bàn (hai bàn, ba kiến tạo). Chỉ có bốn cầu thủ trên toàn châu lục có thành tích tốt hơn, tất cả đều chơi nhiều trận hơn: Nicolás de la Cruz (6 trong 7), James Rodríguez (6 trong 12), Darwin Núñez (7 trong 10) và Lionel Messi (9 trong 9).

CƠ HỘI TẠO RA BỞI NEYMAR - VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 BRAZIL

Với việc ngôi sao dẫn dắt không thể thi đấu, HLV Dorival đã chuyển sang những gương mặt mới. Mười lăm cầu thủ đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2024, khi Brazil tìm kiếm những giải pháp mới cho hàng công. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn đó. Dù sở hữu một số tiền đạo đang có phong độ cao nhất tại các giải đấu hàng đầu châu Âu, Brazil hiện chỉ xếp thứ năm trong bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực CONMEBOL, sau khi bị loại ở tứ kết Copa América mùa hè vừa qua một cách đáng thất vọng.

Một nhân vật chủ chốt là Vinícius Júnior. Sau khi giành giải The Best FIFA năm ngoái, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh này đã ghi dấu ấn trong 29 bàn thắng mùa này, chỉ kém bốn bàn so với tổng cộng mùa trước (33). Giờ đây, khi chia sẻ nhiệm vụ tấn công với Kylian Mbappé, Vinícius vẫn là một trong những cầu thủ năng động nhất La Liga. Anh đã thực hiện 150 lần rê bóng, đứng thứ ba trong giải đấu, chỉ sau Nico Williams (154) và Lamine Yamal (197), với Mbappé kém anh hai lần.

Vinícius đã cố gắng tái hiện phong cách trực diện đó cho Brazil, đạt trung bình 6,2 lần rê bóng mỗi 90 phút ở vòng loại, chỉ thấp hơn một chút so với 7,9 lần mỗi 90 phút tại Real Madrid mùa này. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng của anh với đội tuyển quốc gia vẫn còn hạn chế; anh chưa ghi bàn và chỉ có một kiến tạo trong 550 phút thi đấu.

Tuy nhiên, Vinicius đã có thể ghi dấu ấn của mình trong loạt trận mới nhất tại vòng loại World Cup khi ghi bàn quyết định giúp Brazil hạ Colombia 2-1. Bằng những pha đi bóng sở trường, tiền đạo CLB Real đóng vai trò "đầu tàu" trên hàng công. Ngay phút thứ năm, anh đi bóng vào vòng cấm, buộc hậu vệ đối phương phạm lỗi và đem lại quả phạt đền. Sau đó, Raphinha sút chính xác trên chấm 11m, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đến phút 90+9, khi tỷ số đang là 1-1, Vinicius hóa người hùng khi sút từ 25 m, khiến bóng chạm một cầu thủ khách đổi hướng bay vào khung thành, ấn định chiến thắng, đưa Brazil lên thứ hai vòng loại khu vực Nam Mỹ, với 21 điểm sau 13 trận, kém Argentina bốn điểm và chơi nhiều hơn một trận.

Một tiền đạo khác của Real Madrid đang gặp khó khăn trong việc chuyển hóa phong độ câu lạc bộ sang sân chơi quốc tế là Rodrygo. Dù có tin đồn anh có thể mất vị trí sau khi Mbappé đến, cầu thủ 24 tuổi này vẫn duy trì hiệu suất tại Madrid, với 22 lần tham gia ghi bàn mùa này – ngang bằng với Jude Bellingham, và chỉ kém Vinícius (29) và Mbappé (36). Anh cũng đứng đầu Madrid về số cơ hội tạo ra tại La Liga (46), ngang bằng với Luka Modric.

Tuy nhiên, ở vòng loại World Cup, Rodrygo chỉ có ba bàn thắng và không kiến tạo trong 10 lần ra sân, trong đó hai bàn đến từ trận mở màn gặp Bolivia. Anh đã tạo ra 10 cơ hội trong các pha bóng mở ở chiến dịch này, ngang với Neymar, nhưng không nằm trong top 10 về tạo cơ hội so với các cầu thủ từ tất cả các đội.

Cơ Hội Tạo Ra Trong Bóng Mở Của Rodrygo - Vòng Loại World Cup 2026

Sự vắng mặt của Neymar đáng lẽ phải được bù đắp bởi phong độ phi thường của Raphinha tại Barcelona. Anh đang có phong độ chói sáng cho câu lạc bộ, nhưng đóng góp cho đội tuyển quốc gia lại dao động. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Brazil kể từ khi Dorival nắm quyền (4 bàn), và dù đó là một con số đáng nể, nó không phản ánh được đỉnh cao mà anh đạt được tại Barca mùa này. Raphinha đã tham gia vào 45 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2024-25, chỉ kém Mohamed Salah (54) trong số các cầu thủ ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Không cầu thủ Brazil nào đạt được con số này kể từ Neymar mùa 2015-16 (51), một thành tích mà Raphinha có vẻ sẽ vượt qua.

Những màn trình diễn của anh tại Champions League đặc biệt ấn tượng, khi anh lập kỷ lục mới về số bàn thắng của một cầu thủ Brazil trong một mùa giải (11). Anh cũng đã tạo ra 117 cơ hội trên mọi đấu trường – nhiều hơn 37 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại La Liga.

Dưới thời Dorival, Raphinha có năm bàn và hai kiến tạo trong 15 lần ra sân (1.125 phút). Đó là một thành tích vững chắc, nhưng nhiều người vẫn nhớ đến chiến dịch World Cup 2022 đáng thất vọng của anh, khi anh không ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào trong 317 phút. Bây giờ là lúc anh cần tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Tham Gia Ghi Bàn Của Raphinha Trên Mọi Đấu Trường 2024-25

Cũng có những lựa chọn tấn công khác. Trong khi Endrick và Estevão Willian vẫn là những tài năng trẻ ở tuổi thiếu niên, cả Savinho và João Pedro đều mang lại chất lượng dự bị cho ba ngôi sao La Liga kể trên.

Savinho đã hòa nhập tốt tại Manchester City, ghi dấu ấn với chín kiến tạo cao nhất đội trên mọi đấu trường. Mùa trước tại Girona, anh dẫn đầu La Liga về kỳ vọng kiến tạo trong bóng mở (8,8) và tham gia ghi bàn sau các pha dẫn bóng (10).

João Pedro, dù gặp khó khăn vì chấn thương, đang ngày càng có ảnh hưởng tại Brighton. Cầu thủ 23 tuổi này đã ghi 28 bàn kể từ khi gia nhập mùa trước, dù 13 bàn trong số đó đến từ phạt đền. Đáng chú ý, anh đã tự mình giành được chín quả phạt đền, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại Premier League trong khoảng thời gian đó.

Matheus Cunha là một lựa chọn tấn công hữu ích khác. Sau mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp với 14 bàn, anh đã vượt qua con số đó trong mùa 2024-25 (15). Anh đã tham gia vào gần nửa số bàn thắng của Wolves tại Premier League mùa này, với 13 bàn và bốn kiến tạo (43%).

Với sáu trong số các cầu thủ tấn công của Brazil cho các trận vòng loại gặp Colombia và Argentina ở độ tuổi 24 hoặc trẻ hơn, tương lai trông rất sáng sủa. Liệu Dorival Júnior có thể khai thác được tài năng đó để chấm dứt cơn khát World Cup của Brazil hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

LONG KHANG