Việc Onana rời Man United để lại cho Amorim nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời

Altay Bayindir: 27 tuổi, bảy lần ra sân ở Premier League cho Manchester United và một loạt sai lầm khiến đội thua trận. Senne Lammens: 23 tuổi, chưa từng thi đấu ở bóng đá Anh. Tom Heaton: 39 tuổi, trận Premier League gần nhất là tháng 1 năm 2020, cho Aston Villa. André Onana: 29 tuổi, 72 trận ở Premier League, từng vào chung kết Champions League và Europa League, nhưng cũng có một danh sách dài những sai lầm đắt giá.

Ba thủ môn đầu tiên là những lựa chọn mà Ruben Amorim có thể sử dụng trong trận derby với Manchester City vào Chủ nhật và các trận đấu sau đó. Người cuối cùng là thủ môn vừa gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn trong mùa giải này, một diễn biến gây khó hiểu tại một câu lạc bộ vẫn đang tìm kiếm sự rõ ràng.

Việc giảm từ bốn thủ môn xuống còn ba là bài toán hóc búa mới nhất mà Amorim phải giải quyết nếu muốn tồn tại và giúp Man United phát triển. Nó phản ánh nhiệm vụ gần như bất khả thi mà việc dẫn dắt câu lạc bộ này đã trở thành kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu cách đây 13 năm, khi nỗ lực giải quyết một vấn đề – ở đây là loại bỏ Onana đang sa sút phong độ – lại làm phức tạp thêm vấn đề khi người được Amorim chọn, Bayindir, cũng tỏ ra không đáng tin cậy.

Sau khi đánh giá Onana, Amorim đã hành động, loại anh ta khỏi đội hình chính mùa trước và trong ba trận đầu tiên của mùa giải này. Nhưng Bayindir đã không thể giữ vững vị trí khi mắc lỗi dẫn đến bàn thắng duy nhất của Arsenal trong trận thua 0-1 ngày khai mạc, và anh tiếp tục thể hiện sự thiếu ổn định.

Việc xây dựng đội hình kém cỏi, vấn đề dai dẳng của nhà vô địch 20 lần kể từ khi Ferguson rời đi, khiến Amorim phải thừa hưởng hai thủ môn không đáng tin cậy được mua dưới thời người tiền nhiệm Erik ten Hag. Điều này có thể khiến huấn luyện viên người Bồ Đào Nha mất việc. Phương trình rất đơn giản: để thủng lưới thường xuyên, kết quả sẽ lao dốc, và chỉ có một người phải trả giá.

Hai mùa giải của Onana tại Man United đầy rẫy sai lầm. Gần đây nhất là thất bại đáng xấu hổ 12-11 trong loạt sút luân lưu tại Carabao Cup trước Grimsby, khi thủ môn người Cameroon chịu trách nhiệm cho cả hai bàn thua trong trận hòa 2-2. Ngoài việc tuyển dụng tệ hại của ban lãnh đạo cũ, Amorim cũng đưa ra những lựa chọn đáng ngờ. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox có thể phản đối, nhưng tiếng nói của huấn luyện viên trưởng thường chiếm ưu thế.

Khi loại Onana sau thất bại 1-41 trước Newcastle vào tháng 4 năm ngoái, do những sai lầm để Lyon ghi bàn trong trận hòa 2-2 ở tứ kết Europa League ba ngày trước đó, Amorim đã thể hiện sự thiếu tin tưởng vào Onana. Vậy tại sao lại để kỳ chuyển nhượng mùa hè trôi qua mà không tìm được một thủ môn thay thế chất lượng cao trước trận gặp Arsenal?

Quyết định để Onana gia nhập Trabzonspor dường như thiếu rõ ràng. Ban đầu, Onana được thông báo “100%” sẽ không rời đi trong mùa hè. Nhưng khi anh đề cập đến hợp đồng mới – hợp đồng hiện tại kết thúc vào tháng 6- 2028 – câu lạc bộ tỏ ý không gia hạn. Sau đó, Trabzonspor thể hiện sự quan tâm, đặc biệt trong năm diễn ra Cúp bóng đá châu Phi (bắt đầu từ 21 tháng 12), khi Onana cần thời gian thi đấu thường xuyên. Với phí ký hợp đồng và mức lương cao hơn nhờ thuế suất 20% tại Süper Lig, việc cho mượn trở thành lựa chọn hiển nhiên. Onana còn có động lực kiếm tiền để hỗ trợ Quỹ André Onana, và việc không được dự Champions League đồng nghĩa với việc đội hình Man United không nhận được mức tăng lương 25%.

Amorim giờ đây phải dựa vào Bayindir hoặc Lammens (Heaton chưa ra sân cho Man United kể từ tháng 2-2023). Bayindir thiếu kinh nghiệm ở Premier League và hay mắc sai lầm. Lammens còn non kinh nghiệm hơn và chưa từng chơi cho đội tuyển Bỉ. Điều khiến người ta thắc mắc là tại sao Man United không ký hợp đồng với Emiliano Martínez của Aston Villa, nhà vô địch World Cup, như Amorim từng cân nhắc. Tuổi tác (33) và mức giá khoảng 35 triệu bảng là yếu tố chính, nhưng tính cách và kinh nghiệm dày dặn của Martínez có thể giúp Amorim tránh được tình trạng bấp bênh mà các huấn luyện viên trước đó của Ferguson từng gặp: hy vọng một quyết định quan trọng sẽ thành công thay vì trở thành thảm họa.

Việc hạ cấp Onana có thể hiệu quả, nhưng cũng có thể phản tác dụng. Tại sân Etihad vào 4h30 chiều cuối tuần này, bất kỳ ai được Amorim chọn (chắc chắn là Bayindir) sẽ bị các cầu thủ của Pep Guardiola nhắm đến, và sự soi xét từ máy quay và khán giả sẽ rất khắt khe. Nếu thêm một bàn thua nữa xảy ra, cơn bão chỉ trích sẽ lại nổi lên, ngoại trừ đối với Amorim và người hâm mộ Man United.

Tháng 12 năm ngoái, sau thất bại 0-4 trước Everton tại Old Trafford, Amorim tuyên bố “cơn bão sẽ đến” với Man United: những lời nói mang vẻ tiên tri sau ba trận bất bại khởi đầu triều đại của ông. Điều này cũng đặt ra câu hỏi: cơn bão sẽ dữ dội và kéo dài bao lâu trước khi người Bồ Đào Nha có thể làm dịu con quái vật mà David Moyes, một người tiền nhiệm, từng ví von.

Chín tháng trôi qua, cơn bão vẫn tiếp diễn, con quái vật vẫn chưa được thuần hóa. Lẽ thường cho rằng ai đó, vào một thời điểm nào đó, phải đưa United trở lại đúng hướng, trở thành người dẫn dắt câu lạc bộ của Billy Meredith, Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best và Cristiano Ronaldo trở về miền đất hứa. Nhưng việc đặt cược vào Bayindir hoặc Lammens để đảm nhận vai trò thủ môn số 1 của Man United – và chịu được áp lực – dường như là một canh bạc liều lĩnh.

Amorim không chịu trách nhiệm vì sự hiện diện của Onana và Bayindir tại câu lạc bộ, nhưng giờ đây ông phải cầu mong giải pháp của mình cho vấn đề đã được phát hiện từ tháng 4, khi loại Onana, không trở thành thảm họa.

Nếu thất bại, những câu hỏi về vị trí của ông có thể đến từ Wilcox và ông chủ của mình, Sir Jim Ratcliffe, người đứng đầu bóng đá, có thể ra quyết định sa thải bất kỳ lúc nào.

HỒ VIỆT