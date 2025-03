Vé chưa bán hết, FIFA dốc toàn lực cho FIFA Club World Cup

Việc Trump thích thú với một vật thể được mạ vàng 24 carat, do thợ kim hoàn New York Tiffany & Co thiết kế, có lẽ không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng vị trí nổi bật của nó trên chiếc bàn làm việc quan trọng nhất thế giới chắc chắn được chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cảm thấy hạnh phúc. Ông đã để lại chiếc cúp này cho Tổng thống Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng tháng này, một tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Chủ tịch Fifa Gianni Infantino gặp Donald Trump, người đã ký sắc lệnh hành pháp thành lập một lực lượng đặc nhiệm về World Cup. Ảnh: Shutterstock

FIFA Club World Cup sẽ diễn ra tại Mỹ vào mùa hè này và khi thời gian đếm ngược tăng tốc, các vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Với chưa đầy 100 ngày nữa, vé vẫn còn chưa bán hết cho mỗi trận đấu trong giải, nhiều trận còn để trống cả những khu vực ghế lớn. Trong khi đó, một thỏa thuận phát sóng toàn cầu đột phá giữa FIFA và nền tảng streaming Dazn vẫn chưa chuyển thành các thỏa thuận cấp phép phụ với các đài truyền hình quốc gia. Ngoài ra, còn có sự giận dữ từ các nhà tổ chức giải đấu khác – bao gồm cả Premier League – về điều được coi là một cuộc chiếm đất và áp đặt lên lịch thi đấu vốn đã căng thẳng.

Được nâng cấp và mở rộng từ giải đấu bắt đầu vào năm 2000, khi tám nhà vô địch khu vực đối đầu nhau trong một giải đấu loại trực tiếp, FIFA Club World Cup mùa hè này sẽ có 32 đội trong một định dạng 63 trận, bao gồm vòng bảng và vòng loại trực tiếp, kéo dài trong một tháng. Chelsea và Manchester City sẽ tham gia, cùng với Real Madrid, Bayern Munich, Inter cũng vậy. Những gã khổng lồ này sẽ đối đầu với những đội bóng ít tên tuổi hơn trong làng bóng đá quốc tế như Wydad của Morocco – nhà vô địch Champions League châu Phi 2022 – và Auckland City của New Zealand, đội đủ điều kiện nhờ xếp hạng là CLB xuất sắc nhất ở châu Đại Dương.

Việc vẫn còn nhiều vé tại sân vận động Inter&Co sức chứa 25.000 người ở Orlando để xem Auckland đấu với Benfica vào ngày 20 tháng 6 có lẽ là điều dễ hiểu. Tương tự với Manchester City đối đầu Al Ain tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta. Nhưng cũng có rất nhiều vé chưa bán cho các trận đấu giữa những cái tên quen thuộc hơn. Chẳng hạn, tới một phần ba trong số 20.000 chỗ tại sân Camping World ở Orlando vẫn chưa bán được cho trận City gặp Juventus vào ngày 26 tháng 6, trong khi trận Inter Miami gặp Porto vào ngày 19 tháng 6 trông có vẻ quá nhỏ so với sân vận động 75.000 chỗ ở Atlanta, dù có hiệu ứng Messi. Mô hình bán vé ảm đạm này lặp lại ở các trận đấu vòng loại trực tiếp.

Lionel Messi của Inter Miami thi đấu với Porto tại sân vận động 75.000 chỗ ở Atlanta, nhưng có lo ngại rằng lượng khán giả sẽ thấp hơn nhiều so với sức chứa. Ảnh: Collin Reid/AP*

FIFA cho biết một số trận đã bán hết vé, mặc dù quy trình bán lại vé được ủy quyền gây tranh cãi của giải đấu – nơi bạn có thể mua vé và ngay lập tức bán lại với giá mới trên cùng nền tảng – nghĩa là bạn vẫn có thể mua được chỗ ngồi. FIFA cũng nhận thấy nhu cầu cao hơn ở khu vực mới nổi của bóng đá là Florida so với các khu vực khác của đất nước. Tuy nhiên, họ thừa nhận đang cố gắng khởi động một giải đấu ở một quốc gia mà bóng đá chỉ đứng thứ tư trong số các môn thể thao phổ biến, và vào thời điểm trong năm mà người tiêu dùng Mỹ trung bình có vô số lựa chọn giải trí khác. FIFA dự định tăng cường tiếp thị trong vài tuần tới, hy vọng thuyết phục những người mua vé trong quyết định của họ, nhưng trước tiên phải tìm đội thay thế cho một trong những đối thủ, sau khi CLB León của Mexico bị loại khỏi giải đấu vì vi phạm quy định của FIFA về sở hữu đa CLB.

Thế giới thể thao đang theo dõi sát sao mọi thay đổi trong quá trình phát triển của giải đấu; một số với sự lo ngại, số khác với sự mong đợi. Với Adam Kelly, chủ tịch của gã khổng lồ tiếp thị thể thao IMG, không có nghi ngờ gì rằng FIFA đang thực hiện loại dự án mà khán giả muốn thấy, dù rủi ro là rất lớn. “Tôi nhìn vào chuyện này và thành thật phải khen ngợi FIFA vì họ đang táo bạo và chấp nhận một rủi ro thực sự đáng kể”, ông nói. “Tôi nghĩ họ có trách nhiệm phản ánh tốt hơn ngành công nghiệp mà họ đang hoạt động, đặc biệt là về đổi mới sản phẩm. Tôi nghĩ họ có nghĩa vụ thử một điều gì đó mới mẻ. Và FIFA đang xây dựng một sự kiện CLB mà họ khẳng định chắc chắn, không nghi ngờ gì, sẽ đứng đầu trong làng bóng đá CLB, đó là tham vọng của họ. Tôi nghĩ bạn phải hoan nghênh điều đó”.

Khi thể thao chuyên nghiệp ngày càng trở thành một phần của ngành giải trí toàn cầu, Kelly lập luận rằng các giải đấu ưu tú đang ngày càng trở nên quan trọng. “Những người hoài nghi sẽ cho rằng đây là một cuộc chơi quyền lực, một động thái chính trị. Họ sẽ đặt câu hỏi về số lượng trận đấu. Nhưng từ những con số mà chúng tôi thấy, nơi thể thao đang lập kỷ lục mới là nơi bạn rõ ràng đang thu hút người hâm mộ và sự gắn kết đến những đỉnh cao, đến đỉnh của kim tự tháp. Vì vậy, chúng ta đã thấy kỷ lục được thiết lập cho World Cup của cả nam và nữ. Copa América, Euro, Gulf Cup ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, họ cũng đã chứng minh xu hướng đó”.

Kelly nói ông không ngạc nhiên khi doanh số bán vé chậm chạp cho một giải đấu chưa quen thuộc, nhưng tin rằng FIFA có nhiều đòn bẩy tiếp thị để sử dụng trước sự kiện, ngay cả khi không có sự can thiệp từ Nhà Trắng. Và nếu có những dãy ghế trống khi đội Ulsan của Hàn Quốc đối đầu Mamelodi Sundowns vào ngày 17 tháng 6, FIFA vẫn sẽ thực hiện những bước lớn hướng tới việc toàn cầu hóa bóng đá CLB theo cách chưa từng có.

FIFA sẽ phân phối 1 tỷ USD (775 triệu bảng) tiền thưởng, với khoản 250 triệu USD cho các CLB không tham gia giải đấu. Quy mô của quỹ tiền thưởng có khả năng thu hút sự chú ý trên khắp thế giới bóng đá. Một số ước tính cho rằng đội vô địch trong giải đấu 32 đội có thể mang về nhà tới 100 triệu USD, tương đương với việc vô địchChampions League, nhưng chỉ sau khi thi đấu 7 trận.

FIFA đã công bố thỏa thuận phát sóng trị giá 1 tỷ USD với Dazn vào năm ngoái. Các đội châu Âu sẽ chiếm số lượng lớn nhất với 12 đội tham gia. FIFA cam kết giữ toàn bộ doanh thu từ giải đấu trong hệ sinh thái bóng đá CLB. Chi phí vận hành được tính vào chi tiêu, nhưng các khoản thanh toán đoàn kết cho các CLB không nhận được lời mời tham dự giải đấu cũng sẽ là một phần trong bức tranh tổng thể. Tổng số tiền cuối cùng của quỹ đoàn kết sẽ được xác định sau khi doanh thu từ giải đấu được xác nhận, nhưng mục tiêu là chia sẻ một phần tư tỷ đô la.

Manchester City và Chelsea sẽ đại diện cho Premier League tại giải đấu, cùng với 16 nhà vô địch lục địa từ bốn mùa giải trước đều nhận được lời mời. 15 suất còn lại – được trao cho các CLB như Bayern Munich và Boca Juniors – được quyết định dựa trên vị trí trong bảng xếp hạng CLB của từng liên đoàn. Một suất “quốc gia đăng cai” cuối cùng được trao cho Inter Miami của Lionel Messi.

Cúp Thế giới các CLB dự kiến khai mạc vào ngày 14 tháng 6 và sẽ được tổ chức tại 11 thành phố trên khắp Hoa Kỳ. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động MetLife ở New Jersey, một địa điểm có sức chứa 93.000 người, là sân nhà của các đội NFL New York Giants và New York Jets.

HỒ VIỆT