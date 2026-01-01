Một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ trong kỳ nghỉ ở Brazil đã trở thành một sự cố đáng lo ngại đối với huyền thoại Real Madrid. Các báo cáo cho biết cựu danh thủ 52 tuổi đã đi kiểm tra y tế ở chân, nơi người ta phát hiện ông “có một cục máu đông nhỏ”.

Huyền thoại Roberto Carlos đang hồi phục sau ca phẫu thuật khẩn cấp

Roberto Carlos, cựu cầu thủ và hiện là đại sứ của Real Madrid, người đã có 128 lần khoác áo đội tuyển Brazil từ năm 1992 đến 2006, đã phải nhập viện tại Brazil sau khi các bác sĩ phát hiện ra vấn đề liên quan đến tim. Cựu danh thủ 52 tuổi này đang dành thời gian ở quê nhà khi ông đến một trung tâm y tế để làm các xét nghiệm liên quan đến một cục máu đông nhỏ ở chân.

Sau khi chẩn đoán, Roberto Carlos đã được đưa vào bệnh viện để trải qua một ca phẫu thuật, trong đó một ống thông được đặt vào. Ca phẫu thuật dự kiến ​​kéo dài 40 phút đã trở nên phức tạp hơn và kéo dài gần ba giờ do các biến chứng trong quá trình phẫu thuật. Mặc dù gặp khó khăn, ca phẫu thuật cuối cùng đã thành công và cựu hậu vệ trái được tuyên bố đã qua khỏi nguy hiểm, mặc dù ông vẫn đang được theo dõi y tế chặt chẽ.

Đại sứ của Real Madrid dự kiến ​​sẽ tiếp tục được theo dõi ít ​​nhất 48 giờ nữa để giám sát quá trình hồi phục. Đội ngũ của ông đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ, và chính Roberto Carlos đã đưa ra một thông điệp bình tĩnh: “Tôi hiện ổn và đang được theo dõi sát sao”

Giới bóng đá tiếp tục theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của ông, với sự lạc quan ngày càng tăng rằng ông sẽ được xuất viện trong những ngày tới nếu quá trình hồi phục diễn ra như mong đợi.

Carlos trưởng thành từ lò đào tạo của Uniao Sao Joao trước khi chuyển đến châu Âu khoác áo Inter Milan năm 1995, nơi ông đã giành được mọi danh hiệu có thể với đội bóng Italy. Phần còn lại của sự nghiệp ở Real Madrid đã để lại dấu ấn trong lịch sử bóng đá khi ông khẳng định mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

HOÀNG HÀ