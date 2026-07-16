VCK U17 Quốc gia 2026 khởi đầu bằng những “cơn mưa” bàn thắng

Vòng chung kết U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026 chính thức khởi tranh với hai trận đấu đầu tiên của bảng A vào chiều 16-7. Cả hai trận đều khép lại với tỷ số cách biệt, đáng chú ý là đội chủ nhà HA.GL đã để thua 2-5 trước TC Viettel.

HA,.GL (áo vàng) để thua TC Viettel 2-5 ở trận ra quân.

Tận dụng ưu thế sân nhà, HA.GL nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel dần lấy lại quyền kiểm soát và mở tỷ số ở phút 29. Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm tạo ra pha lộn xộn trước khung thành, để Thành Đạt nhanh chân dứt điểm thành công.

Đội chủ nhà nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 35 nhờ công của Mạnh Nguyên. Dẫu vậy, sai lầm nơi hàng thủ khiến HA.GL phải trả giá khi Đại Nhân tận dụng cơ hội đá bồi, đưa TC Viettel vượt lên dẫn 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, TC Viettel hoàn toàn làm chủ thế trận. Ngay phút 46, đội bóng áo lính nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Đại Nhân hoàn tất cú hat-trick ở phút 52 để đưa cách biệt thành 4-1. Đến phút 67, Quang Danh ghi bàn thắng thứ năm cho TC Viettel. HA.GL chỉ có thêm một bàn rút ngắn tỷ số do công của Gia Huy ở phút 70, qua đó chấp nhận thất bại 2-5 trong ngày ra quân.

PVF (áo đỏ) thắng cách biệt trước đội bóng Sông Hàn

Ở trận đấu còn lại của bảng A diễn ra trên sân Hàm Rồng, PVF cũng có màn trình diễn thuyết phục trước SHB Đà Nẵng và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0.

Kết thúc lượt trận đầu tiên của bảng A, TC Viettel và PVF cùng có 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành quyền vào vòng tiếp theo của VCK U17 Quốc gia – Cúp Rồng Đỏ 2026.

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