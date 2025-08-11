Van Dijk: “Thua Siêu cúp Anh là khởi đầu đáng thất vọng”

Virgil van Dijk gọi thất bại tại Community Shield là một khởi đầu “đáng thất vọng”.

Liverpool đã hòa 2-2 với Palace tại Wembley, mặc dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ các tân binh Hugo Ekitike và Jeremie Frimpong, và sau đó bị đánh bại trên chấm luân lưu với tỷ số 2-3. Tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah đã đá hỏng quả phạt đền, trước khi Alexis Mac Allister và Harvey Elliott bị Dean Henderson cản phá.

Liverpool đang hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu lần đầu tiên kể từ năm 1984 và đội trưởng Van Dijk không hài lòng với cách đội bóng của mình bắt đầu mùa giải. “Rõ ràng hôm nay chúng tôi đã thua, nên đó không phải là một khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi sẽ phải tập trung vào từng trận đấu”, anh nói với ESPN. “Đó là tư duy và luôn là tư duy của chúng tôi. Đây sẽ là một mùa giải rất căng thẳng trên mọi đấu trường, và chúng tôi phải sẵn sàng thể hiện chất lượng của mình theo hướng đó. Có những điều tốt, nhưng cũng có rất nhiều điều chúng tôi phải cải thiện, và chúng tôi phải nỗ lực, và đó là kế hoạch của chúng tôi hiện tại. Bạn muốn thắng trận này, đây là trận chung kết, đây là chiếc cúp mà chúng tôi phải chiến đấu vì nó, và đó là một phần đáng thất vọng”.

HLV Arne Slot đã chọn 4 tân binh ra sân ngay từ đầu tại Wembley, và chỉ trong vòng 20 phút, 3 trong số họ đã trực tiếp ghi bàn. Florian Wirtz, người đã ký hợp đồng trị giá có thể lên tới 116 triệu bảng từ Bayern Leverkusen, đã kiến tạo cho Ekitike - người chuyển đến từ Eintracht Frankfurt - chỉ sau 4 phút đầu trận. Sau đó Frimpong, người cũng chuyển đến từ Leverkusen, đã đệm bóng qua Dean Henderson từ một góc hẹp để nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool - sau khi Jean-Philippe Mateta gỡ hòa cho Palace từ chấm phạt đền.

Liverpool hòa 2-2 với Crystal Palace tại Wembley trước khi thua 2-3 trên chấm luân lưu.

Van Dijk hài lòng với những đóng góp của các đồng đội mới và cách họ hòa nhập với CLB. “Những cầu thủ mới đến mang lại chất lượng cho đội bóng, những cầu thủ sắp ra đi, chúng tôi chúc họ may mắn trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo và đó là cách bóng đá đôi khi vận hành”, Hậu vệ người Hà Lan nói. “Theo tôi, tất cả các cầu thủ mới đều đã hòa nhập khá tốt. Rõ ràng, điều quan trọng khi đến một CLB mới là có thể thể hiện bản thân ngay lập tức và cảm thấy được chào đón, và tôi nghĩ các cầu thủ cũng đang cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi có những cầu thủ rất giỏi, chất lượng - đó rõ ràng là lý do chúng tôi vô địch Ngoại hạng Anh năm ngoái - nhưng không chỉ vì chất lượng cá nhân mà còn nhờ sự nỗ lực và quyết tâm”.

Liverpool sẽ mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh trên sân Anfield vào thứ Sáu trước Bournemouth, và Van Dijk đã nghiêm khắc cảnh báo các đồng đội rằng họ phải chơi tốt hơn. “Trận đấu này đã có nhiều điều tốt đẹp, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chúng tôi còn năm ngày nữa để chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, và đó là điều chúng tôi phải làm”.

LINH SƠN