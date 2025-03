Van Dijk: Liverpool xứng đáng thua PSG

Van Dijk tranh bóng với Lee Kang-in

"Xin chúc mừng PSG với chiến thắng này. Họ đã thực sự thi đấu tốt hơn chúng tôi. Họ là đội bóng ưu tú nhất mà chúng tôi phải đương đầu mùa giải năm nay. Luis Enrique đã thực sự tạo nên một tập thể đáng gờm." - Virgil Van Dijk nói trên Sky Sports sau trận lượt về vào đêm qua.

Liverpool đã thất bại chung cuộc trước PSG sau loạt đá luân lưu, chứng kiến hai cú sút của Darwin Nunez và Curtis Jones bị cản phá bởi Gianluigi Donnarumma. Trước đó ở 120 phút chính thức, Ousmane Dembele đã chọc thủng lưới Liverpool để cân bằng tổng tỷ số 1-1.

So với trận lượt đi tại Paris, Van Dijk cùng Liverpool ít nhiều có biến chuyển tại lượt về với số cơ hội ngang ngửa đối thủ (19 cú sút so với 21 cú sút từ PSG). Đáng chú ý là hai lần bóng đã tìm đến xà ngang khung gỗ Donnarumma cùng một bàn thắng bị từ chối bởi việt vị. Nhưng lý lẽ của Van Dijk không phải đề cao PSG sáo rỗng. Đại diện Ligue 1 vẫn lấn lướt hơn 55% tổng thời lượng cầm bóng, số lần sút trúng đích (8 so với 3), số lần chuyền bóng và tỷ lệ chính xác cũng cao hơn Liverpool. Không chỉ Van Dijk mà HLV Arne Slot của Liverpool cũng khen ngợi PSG và tự nhận không hay bằng đối thủ.

Sự tán dương từ Virgil Van Dijk củng cố chiến thắng xứng đáng cho PSG để tiến vào tứ kết Champions League 2024/25. Thầy trò Luis Enrique sẽ chờ xem đối thủ là Club Brugge hay Aston Villa, đều là những đội bóng mà tỷ lệ thắng của PSG cao hơn về lý thuyết.

QUANG ANH