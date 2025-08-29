V-League 2025-2026: Tân binh gây ấn tượng

Ba trận toàn thắng, ghi 10 bàn và độc chiếm ngôi đầu bảng, Ninh Bình FC không chỉ là hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay, mà còn trên đường trở thành "kẻ thách thức" trong cuộc đua vô địch, dù đây mới là lần đầu tiên đội bóng này có mặt tại sân chơi cao nhất.

Cách đây 10 năm, với cái tên Phù Đổng FC, đội bóng này chỉ là một dự án bóng đá cộng đồng. Nhưng hiện nay, ở đội hình ra sân trong trận thắng Đà Nẵng 3-1 tại vòng 3 của V-League 2025-2026, có đến 7 tuyển thủ quốc gia góp mặt trên sân, chưa kể 3 người khác ngồi dự bị. Cuộc "lột xác" ngoạn mục ấy hứa hẹn sẽ giúp Ninh Bình FC tái hiện thành tích “vô địch ngay lần đầu dự V-League” mà HA.GL và CAHN đã làm.

Các cầu thủ Ninh Bình FC gây ấn tượng sau 3 vòng đấu đầu tiên của V-League 2025-2026. Ảnh: Dũng Phương

Dù 3 chiến thắng của Ninh Bình diễn ra trước các đối thủ không mạnh, lần lượt là Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Đà Nẵng, thế nhưng đội bóng do HLV người Tây Ban Nha Albadalejo dẫn dắt để lại ấn tượng mạnh bởi phong cách tấn công mạnh mẽ. Thống kê cho thấy, Ninh Bình luôn kiểm soát bóng trên 60%, dù có đến 2 trận đá sân khách. Đây không phải là điều bất ngờ khi lần đầu tiên có một CLB V-League được huấn luyện bởi HLV đến từ Tây Ban Nha.

Màn ra mắt quyết liệt của Ninh Bình FC kéo theo một loạt thông số ấn tượng cho khởi đầu mùa giải 2025-2026. Chỉ riêng 3 trận có tân binh này thi đấu, đã thu hút đến 25.000 người đến sân, trong đó trận đầu tiên trên sân nhà của Ninh Bình đã lập kỷ lục với 14.000 người, cao nhất lịch sử của sân bóng nằm trong lòng cố đô Hoa Lư. Tỷ lệ khán giả bình quân 3 vòng đầu tiên cũng đạt mức 6.570 người/trận, cao hơn mức bình quân mùa giải trước đến 1.000 người. Số bàn thắng trung bình cũng tăng lên mức 2,71 bàn/trận và chỉ có duy nhất 1 trận kết thúc mà không có bàn nào được ghi. Một điểm đặc biệt là chỉ sau 2 vòng đầu tiên, đội nào cũng có điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao. Đây đều là những tín hiệu tích cực ở mùa giải thứ 25 kể từ khi V-League ra đời.

Khởi đầu bùng nổ của Ninh Bình FC đã khiến V-League chao đảo. Những ứng cử viên vô địch như Hà Nội FC, CAHN, Nam Định hay Thể Công đều ở trạng thái “chưa nóng máy”, trong khi những đội bóng được dự báo sẽ gây bất ngờ như Thanh Hóa, Công an TPHCM hay Becamex TPHCM chưa kịp để lại ấn tượng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là giai đoạn đầu mùa, các đội bóng mạnh thường sẽ bắt nhịp chậm để dành sức cho một cuộc chiến đường dài.

Hơn nữa, chức vô địch V-League thường sẽ được quyết định bởi các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng cử viên, điều đó hứa hẹn V-League sẽ hấp dẫn hơn sau khi trở lại từ đợt nghỉ FIFA Days sắp đến, nhường chỗ cho đội U23 làm nhiệm vụ ở vòng loại U23 châu Á.

YẾN PHƯƠNG