UEFA thay trọng tài ở chung kết Champions League?

Một nhóm chống phân biệt chủng tộc ở Ba Lan, có tên Never Again, cho biết Marciniak “được cho là đã quảng bá và tham gia vào một sự kiện gần đây do nhà lãnh đạo cực hữu người Ba Lan, Slawomir Mentzen tổ chức”. Mentzen nổi tiếng luôn thúc đẩy quan điểm bài Do Thái, phân biệt giới tính và kỳ thị đồng tính... Marciniak và Mentzen được coi là diễn giả chính tại một sự kiện được công bố là hội nghị kinh doanh vào thứ Hai tại Katowice (Ba Lan). Mentzen cũng đã quảng bá sự hợp tác của trọng tài Marciniak trên các kênh truyền thông xã hội của mình.

Marciniak, 42 tuổi, đã được UEFA chọn vào tuần trước để bắt chính trận đấu lớn nhất ở cấp độ CLB giữa Man.City và Inter Milan vào ngày 10-6. Ông cũng đã điều khiển thành công trận chung kết World Cup 2022 giữa tuyển Argentina - Pháp hồi cuối năm ngoái. Nhưng UEFA sẽ không thể xem nhẹ các các buộc, tổ chức này đưa ra tuyên bố vào thứ Năm: “Một thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra vào thứ Sáu, sau khi xem xét tất cả các bằng chứng”. UEFA cũng nhấn mạnh thêm rằng “rất coi trọng những cáo buộc này”.

Công tác trọng tài bất ngờ khiến UEFA đau đầu, khi mới đây Anthony Taylor - trọng tài bắt chính trong trận chung kết Europa League giữa Sevilla và AS Roma hôm thứ Tư - đã bị chỉ trích nặng nề từ đội bóng Italia. Roma đã đổ lỗi cho Taylor vì thất bại trong loạt sút luân lưu trước Sevilla. HLV của Roma, Jose Mourinho đã tung ra nhiều đả kích nhằm vào trọng tài này trong cuộc họp báo sau trận đấu, và sau đó được nhìn thấy đã xúc phạm Taylor bằng một loạt lời tục tĩu trong nhà xe của sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary) khi đội của ông chuẩn bị rời sân.

Sự căng thắng tiếp tục sau đó khi vị trọng tài người Anh và gia đình được nhận thấy bị bao vây bởi những người hâm mộ Roma thù địch tại sân bay Budapest. Taylor và gia đình của ông đã phải được lực lượng an ninh tại sân bay hộ tống đi sau khi các cổ động viên Roma xúc phạm và ném ghế về phía ông, một đoạn video đăng trên Gazzetta dello Sport cho thấy rõ điều đó…