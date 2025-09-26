UEFA sẽ bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Israel?

UEFA đưa ra biểu ngữ “Ngừng giết hại trẻ em. Ngừng giết hại thường dân” trước trận Siêu cúp châu Âu.

Đa số trong Ban điều hành gồm 20 thành viên của UEFA dự kiến ​​sẽ ủng hộ bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào ủng hộ việc đình chỉ các đội bóng đá Israel khỏi các trận đấu quốc tế, 2 nguồn tin giấu tên cho biết. Một động thái như vậy sẽ ngăn cản các đội tuyển quốc gia và CLB của Israel tham gia các giải đấu quốc tế - bao gồm cả World Cup vào năm tới. Đội tuyển nam Israel sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại World Cup sau 2 tuần nữa, với các trận đấu trên sân khách gặp Na Uy và Italy. Hiện chưa rõ liệu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có ủng hộ việc loại trừ Israel hay không. FIFA từ chối bình luận vào thứ Năm.

Những lời kêu gọi loại trừ Israel khỏi bóng đá và các môn thể thao khác đã gia tăng trong những tuần gần đây trong bối cảnh có sự phản đối mạnh mẽ về thiệt hại nhân đạo do chiến dịch quân sự của nước này tại Gaza gây ra. Quyết định cấm bóng đá Nga vào năm 2022 vì cuộc chiến tại Ukraine một phần xuất phát từ việc một loạt các Liên đoàn thành viên UEFA từ chối thi đấu các trận đấu đã lên lịch với các đối thủ Nga. Mặc dù vậy, cho đến nay, chưa có đội tuyển quốc gia hay CLB nào ở châu Âu từ chối thi đấu với đối thủ Israel...

UEFA và Chủ tịch Aleksander Ceferin đã thể hiện quan điểm rất cứng rắn đối với Israel vào tháng trước khi các biểu ngữ có nội dung “Ngừng giết hại trẻ em. Ngừng giết hại thường dân” đã được đặt trên sân khi Paris Saint-Germain và Tottenham chuẩn bị thi đấu trận Siêu cúp châu Âu tại Udine, Italy. Đầu tuần này, 7 chuyên gia độc lập làm việc với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên tiếng thúc giục FIFA và UEFA đình chỉ Israel khỏi các giải đấu quốc tế…

PHI SƠN