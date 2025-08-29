U23 Yemen đưa đội hình tấn công rất mạnh đấu với U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Yemen – đối thủ đáng ngại nhất với U23 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 - đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại diễn ra tại Việt Trì (Phú Thọ). Đáng chú ý, cả 3 tiền đạo mà đội bóng Tây Á đăng ký đều là tuyển thủ quốc gia.

Tiền đạo Hamza Mahrous

Đó là Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous – những cầu thủ vừa khoác áo đội tuyển Yemen tại loạt trận FIFA Days tháng 6-2025 gặp Bhutan và Lebanon ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong số này, Hamza Mahrous được đánh giá nổi bật khi mới 19 tuổi nhưng đã là lựa chọn số 3 trên hàng công của đội tuyển quốc gia.

Để chuẩn bị cho vòng loại, thầy trò HLV Amin Al Suneini đã có quá trình tập huấn kỹ lưỡng. Đội đóng quân rèn luyện tại thành phố Marib (Yemen), trước khi sang Fujairah (UAE) tập huấn và thi đấu giao hữu với một số CLB trong nước cũng như tại UAE. Các trận đấu này đều đá kín.

Trong danh sách tham dự vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Yemen chỉ có một cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan (đang chơi bóng tại Saudi Arabia). 22 cầu thủ còn lại đều đang khoác áo các CLB trong nước. Truyền thông Yemen cũng cho biết, HLV Al Suneini từng bày tỏ mong muốn triệu tập chân sút 17 tuổi Adel Abbas Qasem – tài năng trẻ được đánh giá giàu triển vọng – nhưng không được chấp thuận do cầu thủ này phải tập trung cùng đội U20 Yemen dự giải U20 Tây Á 2025.

Thái Sơn, một trong những thủ lĩnh ở khu trung tuyến U23 Việt Nam

Theo kế hoạch, U23 Yemen sẽ di chuyển từ Dubai và có mặt tại Hà Nội vào đầu giờ chiều 31-8, sau đó tiếp tục hành trình đến Việt Trì. Tại bảng đấu, đội bóng Tây Á lần lượt gặp U23 Singapore (3-9), U23 Bangladesh (6-9) và U23 Việt Nam (9-9).

Vòng loại của đấu trường U23 châu Á năm 2026 quy tụ 44 đội tuyển U23 quốc gia, được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ ngày 1-9 đến 9-9-2025. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, được tổ chức tại Saudi Arabia năm 2026. Đội chủ nhà của VCK được đặc cách vào thẳng mà không cần tham gia vòng loại.

CAO TƯỜNG