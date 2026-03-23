U23 Việt Nam mất nửa ngày di chuyển để đến Trung Quốc

Rạng sáng 23-3 (giờ địa phương), U23 Việt Nam đã có mặt tại Tây An (Trung Quốc), khép lại hành trình di chuyển kéo dài gần nửa ngày từ Hà Nội.

Trước đó, thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh khởi hành tại sân bay quốc tế Nội Bài chiều 22-3, quá cảnh ở Quảng Châu (Trung Quốc) trước khi đặt chân đến địa điểm đăng cai Giải giao hữu CFA Team China 2026 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức.

Dù trải qua chuyến bay đêm với quãng thời gian di chuyển khá dài, U23 Việt Nam nhanh chóng ổn định khi được ban tổ chức nước chủ nhà đón tiếp chu đáo tại sân bay Tây An. Toàn đội sau đó di chuyển về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên diễn ra ngay trong chiều cùng ngày, làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi.

Tại Giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 CHDCND Triều Tiên (ngày 25-3), U23 Thái Lan (28-3) và U23 Trung Quốc (31-3). Đây được đánh giá là những thử thách chất lượng dành cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng đến các giải quốc tế còn lại trong năm 2026.

Đánh giá về thành phần tham dự giải, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U23 Việt Nam quy tụ nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Bên cạnh các cầu thủ đã khẳng định được năng lực như thủ môn Cao Văn Bình, Nguyễn Công Phương hay Lê Văn Thuận, đội còn có sự góp mặt của nhiều nhân tố mới từ lứa U21.

Đây là lực lượng được xây dựng nhằm hướng đến ASIAD 2026, đồng thời tạo nền tảng kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thành thử, những sân chơi như CFA Team China 2026, theo quyền HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Liên quan đến tiền đạo Việt kiều Croatia Antonio Moric không góp mặt trong danh sách sang Trung Quốc, ban huấn luyện khẳng định đây là điều chỉnh đã nằm trong kế hoạch chuyên môn. Moric ban đầu có tên trong danh sách U19 Việt Nam, được tạo điều kiện tập thử cùng U23 trong đợt hội quân vừa qua để đánh giá năng lực và khả năng thích nghi. Sau đó, cầu thủ này đã trở lại U19 Việt Nam để tiếp tục hoàn thiện theo lộ trình phát triển phù hợp.

Lịch thi đấu Giải CFA China - Tây An 2026

