U23 Việt Nam có 6 cầu thủ dính thẻ phạt ở vòng bảng

Đình Bắc cùng 6 cầu thủ khác đang bị 1 thẻ vàng, vì thế nếu bị thêm 1 thẻ vàng ở vòng Tứ kết sẽ phải vắng mặt ở trận Bán kết. Đó là điều mà U23 Việt Nam cần thận trọng khi tính quyết liệt đang gia tăng khi giải đang vào đến vòng knock-out.

U23 Việt Nam cần những "cái đầu lạnh" ở vòng Tứ kết. Ảnh: AFC

Năm cầu thủ nhận thẻ vàng trước cuộc so tài cùng Saudi Arabia là Minh Phúc, Thái Sơn, Anh Quân, Phi Hoàng và Lý Đức. Sang trận gặp Saudi Arabia có thêm 2 cầu thủ bị thẻ vàng là Đình Bắc và Công Phương. Dù không có trường hợp nào vắng mặt ở vòng Tứ kết, nhưng việc đang bị “treo” thẻ sẽ là lời nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam cần tỉnh táo ở vòng kế tiếp.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), các cầu thủ chỉ được xóa thẻ kể từ vòng bán kết. Thế nên trận đấu ở vòng Tứ kết vào ngày 16-1, các cầu thủ Việt Nam vừa phải tập trung để giành chiến thắng và cũng cần những cái đầu lạnh để đảm bảo đủ quân số cho vòng bán kết.

U23 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với thành tích thật ấn tượng khi toàn thắng cả 3 trận, trong đó có trận thắng chủ nhà Saudi Arabia ở cuộc so tài mang tính quyết định vé đi tiếp. Thành tích đã đưa U23 Việt Nam trở thành đội đầu tiên của Đông Nam Á toàn thắng ở vòng đấu bảng. Với HLV Kim Sang-sik, ông đang hướng đến mục tiêu đưa đội nhà vào đến trận cuối cùng của giải.

CAO TƯỜNG