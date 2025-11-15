U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội vô địch Panda Cup 2025

Dù để thua U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 CFA Team China - Panda Cup vào chiều 15-11, nhưng U22 Việt Nam vẫn còn cơ hội vô địch giải đấu này khi ở trận đấu muộn diễn ra sau đó, U22 Trung Quốc bất ngờ thắng U22 Hàn Quốc 2-0.

U22 Trung Quốc (áo đỏ) gây bất ngờ khi thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U22 Hàn Quốc. Ảnh: CFA

Kịp gượng dậy sau trận thua U22 Việt Nam hôm ra quân, các cầu thủ chủ nhà đã giành trọn 3 điểm trong cuộc so tài với U22 Hàn Quốc ở lượt trận thứ hai. Trận thắng trên cũng tái hiện lại kết quả cũng ở giải đấu này hồi tháng 3, khi ấy U22 Trung Quốc đã thắng 1-0.

Trở lại cuộc so tài vào tối 15-11, các cầu thủ Trung Quốc đã thi đấu tập trung và hiệu quả hơn khi so tài với “kỳ phùng địch thủ” Hàn Quốc. Cả 2 bàn thắng của họ đều được ghi bởi Baihelamu Abuduwaili vào các phút 72 và 81.

Với kết quả trên, cả 4 đội U22 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbelistan và chủ nhà Trung Quốc đều có cùng 3 điểm và hiệu số bàn thắng/bại cùng bằng 0. Hy vọng vô địch cân bằng nhau trước lượt trận cuối cùng vào ngày 18-11: U22 Việt Nam - U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc - U22 Uzbekistan.

CAO TƯỜNG