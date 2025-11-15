HLV Đinh Hồng Vinh tiếc khi các học trò để thua U22 Uzbekistan

Dù để thua sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan - một đội mạnh ở khu vực châu Á, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần quyết tâm, kỷ luật và tiếp tục tích lũy được nhiều trải nghiệm quan trọng. Ông cũng tỏ ra tiếc rẻ khi các chân sút bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự tại giải lần này.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết U22 Việt Nam đã gặp một đối thủ chất lượng, tổ chức tốt và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc nhận bàn thua sớm buộc đội phải điều chỉnh, nhưng toàn đội vẫn giữ được sự ổn định trong cách vận hành chiến thuật.

“Hôm nay, các cầu thủ U22 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm và kỷ luật. Chúng tôi gặp một đối thủ rất mạnh, có tổ chức tốt và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Dù nhận bàn thua sớm, toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh, cố gắng điều chỉnh và tìm lại nhịp độ thi đấu. Tôi hài lòng với nỗ lực và thái độ của các cầu thủ”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đội vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là ở khả năng xử lý cuối cùng và duy trì nhịp pressing trong suốt trận đấu. Trong trận đấu với Uzbekistan, U22 Việt Nam đã tạo ra không ít cơ hội trong hiệp hai, nhưng thiếu một chút chính xác và quyết đoán để chuyển hóa thành bàn thắng.

“Kết quả này cũng tiếc chứ. Toàn đội đã tạo ra một số cơ hội tốt nhưng thiếu một chút chính xác ở những tình huống cuối cùng. Tuy nhiên, đây là giải giao hữu quốc tế, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng đội hình, kiểm tra con người và tích lũy kinh nghiệm. Các cầu thủ sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm để nhìn lại trận đấu và trưởng thành hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ.

Theo lịch, đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam là U22 Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá có nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “U22 Hàn Quốc là đội bóng có chất lượng cao, di chuyển nhiều và tốc độ tốt. Chúng tôi sẽ phân tích lại trận đấu hôm nay, cân nhắc thể trạng từng cầu thủ để có điều chỉnh hợp lý. Mục tiêu là thi đấu tổ chức hơn, giữ cự ly đội hình và cải thiện chất lượng ở những pha xử lý cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội cho những cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu”

CAO TƯỜNG