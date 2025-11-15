U22 Việt Nam thua U22 Uzbekistan 0-1

Dù thi đấu đầy nỗ lực, nhất là tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng hàng công kém duyên ghi bàn đã buộc U22 Việt Nam khép lại trận đấu thứ hai tại CFA Team China - Panda Cup 2025 bằng trận thua 0-1 trước U22 Uzbekistan vào chiều 15-11.

Dù để thua Hàn Quốc ở trận ra quân nhưng các cầu thủ Uzbekistan vẫn được đánh giá cao hơn đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh nên không bất ngờ khi họ nhập cuộc đầy quyết tâm, dâng cao tấn công ngay từ đầu trận. Ngay ở phút đầu tiên, đội bóng đến từ khu vực Trung Á đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Từ quả tạt bên phải của Karimov Behruzion, Saidkhon băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0. Trong những phút đầu, Uzbekistan thể hiện khả năng cầm bóng chắc chắn và tranh chấp mạnh mẽ hơn, tạo sức ép liên tục lên phần sân U22 Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ. Cơ hội đầu tiên đến ở phút thứ 10 khi một pha chuyền về lỗi của hậu vệ Uzbekistan đặt bóng trước cầu môn, nhưng Đình Bắc không theo kịp để tận dụng. Đến phút 23, U22 Việt Nam có cú dứt điểm đầu tiên, tuy nhiên nỗ lực từ cánh trái của Đình Bắc bị hậu vệ đối thủ cản lại.

Cuối hiệp một, U22 Việt Nam tạo thêm hai cơ hội nhưng Đình Bắc đều không tận dụng thành công. Đầu tiên là pha dứt điểm chệch cột ở phút 41, sau đó là quả chớp cơ hội từ tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, nhưng không đủ hiểm để thắng thủ môn đội bạn.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình gây sức ép và tạo được nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Văn Thuận có pha đánh đầu sau quả đá phạt của Quốc Cường nhưng bóng không đi trúng đích. HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiếp tục làm mới đội hình bằng việc tung Thái Sơn, Thanh Nhàn và Anh Quân vào sân ở phút 59.

Những phút cuối, U22 Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Phút 80, Đình Bắc và Văn Trường rời sân, nhường chỗ cho Tuấn Phong và Ngọc Mỹ, những thay đổi lập tức giúp mặt trận tấn công cải thiện đáng kể. Kết thúc 90 phút, U22 Việt Nam thua sát nút 0-1, trong trận đấu mà đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp hai nhưng thiếu may mắn ở khâu dứt điểm.

Lượt trận cuối, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Hàn Quốc, diễn ra lúc 14g30 (giờ Việt Nam) ngày 18-11.

ĐOÀN NHẬT