U22 Việt Nam lên đấu pháp so tài với U22 Uzbekistan

Vừa thắng đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân tại CFA Team China – Panda Cup 2025, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh lên kế hoạch để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp “kỳ phùng địch thủ” U22 Uzbekistan vào chiều 15-11.

Thầy trò đội U22 Việt Nam tại buổi họp rút kinh nghiệm sáng 14-11.

Sáng 14-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã tiến hành buổi họp rút kinh nghiệm sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc trong trận ra quân. Tại cuộc họp, BHL đã phân tích dữ liệu chi tiết từ trận thắng U22 Trung Quốc, rút kinh nghiệm cho các cầu thủ thông qua các tình huống cụ thể qua video.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, đặc biệt là sự tập trung ở những thời điểm then chốt, đồng thời yêu cầu toàn đội tiếp tục nâng cao khả năng kiểm soát bóng, tăng tốc độ chuyển trạng thái và cải thiện hiệu quả ở những pha quyết định cuối cùng. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh, chiến thắng trước U22 Trung Quốc rất quan trọng, nhưng điều chúng ta cần là tiến bộ qua từng trận. Uzbekistan là đối thủ mạnh, có tổ chức tốt và lối chơi kỹ thuật. Toàn đội phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa để duy trì sự chủ động.

U22 Việt Nam đang dần vượt qua Trung Quốc trong các cuộc so tài gần đây

Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng biểu dương toàn đội đã thể hiện bản lĩnh ngay trong trận mở màn và lưu ý rằng Panda Cup là cơ hội cọ xát quý giá để chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Trưởng đoàn Trần Anh Tú yêu cầu các cầu thủ giữ tinh thần tập trung, đảm bảo hồi phục thể lực để đạt phong độ tốt nhất cho hai trận còn lại.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 14g30 (giờ Việt Nam) ngày 15-11. Nếu thắng trận này, U22 Việt Nam sẽ có quyền tự quyết ngôi vô địch ở trận cuối gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 18-11.

CAO TƯỜNG