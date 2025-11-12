Minh Phúc lập công, U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc ở trận ra quân

Các cầu thủ U22 Việt Nam đã có khởi đầu hoàn hảo qua chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận ra quân CFA Team China – Panda Cup 2025, diễn ra vào ngày 12-11. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào hiệp hai do công cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Minh Phúc.

U22 Việt Nam thắng đẹp U22 Trung Quốc ở trận ra quân.

Giải đấu này do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức và là cơ hội cho các đội U22 rèn binh cho VCK U23 châu Á sang năm. Nhưng với U22 Việt Nam, giải này còn là cơ hội để đội chuẩn bị cho SEA Games 33. Dù tập trung với lực lượng mạnh nhất nhưng quá trình chuẩn bị cho giải gặp những khó khăn, đến ngày hôm qua (11-11) mới hội đủ quân số để tiến hành buổi tập đầu tiên tại Thành Đô, nơi tổ chức giải đấu.

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu đầy quyết tâm, gắn kết gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Ở đội hình xuất phát, HLV Đinh Hồng Vinh bố trí đội hình được nhận diện rất mạnh gồm thủ môn Văn Bình; hậu vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Văn Khang; tiền vệ Công Phương, Văn Trường, Xuân Bắc, Thanh Nhàn và tiền đạo cắm Quốc Việt.

U22 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu với lối đá chặt chẽ, tổ chức đeo bám kèm người, xây dựng sự chắc chắn từ phần sân nhà. Đấu pháp hợp lý khi các cầu thủ chủ nhà với thể hình tốt cùng sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả trên khán đài đã nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Hàng phòng ngự U22 Việt Nam đã có phần đầu trận vất vả, nhất là thủ môn Văn Bình đã có nhiều pha cứu thua cho khung thành đội nhà.

Sau khoảng nửa hiệp đầu đạt yêu cầu ở việc tổ chức phòng ngự, U22 Việt Nam dần giành lại khu trung tuyến và đẩy cao đội hình tấn công. Các pha lên bóng chủ yếu là những đường phối hợp ngắn, triển khai tấn công từ hai biên là chính. Cơ hội rõ nét đầu tiên đến ở phút 44 từ cú sút không thành bàn của Thanh Nhàn từ cự ly gần sau đường chuyền của Quốc Việt.

Sang đầu hiệp 2, Quốc Việt cũng có tình huống dứt điểm cận thành nhưng bóng bật hậu vệ đội chủ nhà ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho U22 Việt Nam. Từ khoảng giữa hiệp 2, HLV Đinh Hồng Vinh có những điều chỉnh về lực lượng, nhất là tung Vĩ Hào vào đá cắm thay Quốc Việt. Khi đội chủ nhà có những biểu hiện xuống sức, U22 Việt Nam gia tăng sức ép và có bàn mở tỷ số ở phút 81 từ cú đá cận thành của Minh Phúc. Phút 84, Vĩ Hào trong tình huống đẩy bóng nhanh vào vòng 16m50 bị hậu vệ đội chủ nhà đẩy ngã từ phái sau nhưng không có tiếng còi phạt của trọng tài, HLV Đinh Hồng Vinh đã phản ứng khá gắt tình huống này.

1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, U22 Việt Nam tiếp tục là “khắc tinh” của đội chủ nhà khi cũng ở giải này hồi đầu năm, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hòa 1-1 trong thế dẫn bàn trước. Ở trận đấu trước đó, U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0.

Lượt trận thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 15-11, đội U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14 giờ 30; ngay sau đó là trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Hàn Quốc.

CAO TƯỜNG