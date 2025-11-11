U22 Việt Nam tập buổi duy nhất trước trận gặp U22 Trung Quốc

Do có những trở ngại về lịch thi đấu trong nước nên quá trình hội quân chuẩn bị cho CFA Team China – Panda Cup 2025 của đội U22 Việt Nam không được như ý. Đến ngày 11-11 đội mới đủ quân số và vào buổi chiều cùng ngày đã ra sân tập buổi đầu tiên, cũng là duy nhất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc).

HLV Đinh Hồng Vinh căn dặn các cầu thủ trước buổi tập chiều 11-11.

Theo thông tin từ Trưởng đoàn Trần Anh Tú, thời tiết tại Tứ Xuyên khá thuận lợi cho hoạt động tập luyện của đội, với nhiệt độ trung bình khoảng 17 độ C. Sân tập chỉ cách nơi lưu trú của đội khoảng 5 phút di chuyển và có mặt cỏ chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn tập luyện của đội. Cũng trong ngày hôm nay, nhóm 6 cầu thủ cuối cùng trong danh sách tập trung đã hội quân đầy đủ cùng toàn đội và được đội ngũ y tế kiểm tra, đánh giá tình trạng thể lực trước buổi tập.

Trước buổi tập, HLV Đinh Hồng Vinh đã dành thời gian động viên tinh thần các học trò, đồng thời nhấn mạnh dù đợt tập trung này không có nhiều thời gian do vướng lịch thi đấu tại V-League, nhưng điều đó không phải trở ngại quá lớn đối với toàn đội. “BHL rất vui được gặp lại toàn đội trong giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games 33. Đây là thời điểm chúng ta cần tập trung và thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

Đáng chú ý ở lần tập trung này là sự trở lại của Bùi Vĩ Hào sau thời gian điều trị chấn thương. Ban huấn luyện và toàn đội cũng chúc mừng sự trở lại của tiền đạo này, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ hy vọng Vĩ Hào sẽ sớm lấy lại cảm giác bóng, hòa nhập nhanh và đạt phong độ tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 33.

Đánh giá về đối thủ U22 Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ông và các cộng sự đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ của đội chủ nhà. Qua ba lần đối đầu trong các giải giao hữu quốc tế do CFA tổ chức, U22 Trung Quốc đã thể hiện là đối thủ có nền tảng thể lực tốt, lối chơi ngày càng hiện đại và đang tiến bộ rõ rệt.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng chia sẻ thêm, tại buổi họp báo trước giải, U22 Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng lớn từ các đội tham dự. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì mà tập thể U22 Việt Nam đã thể hiện thời gian qua, đặc biệt là thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026.

Gặp các đối thủ U22 Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan tại giải này là cơ hội quý giá cho U22 Việt Nam rèn binh trước thềm SEA Games 33.

Tại buổi tập chiều nay, Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc – những cầu thủ có thời lượng thi đấu nhiều tại lượt trận V-League hôm qua – chỉ tập nhẹ hồi phục. Các cầu thủ còn lại được củng cố các bài chiến thuật, rèn khả năng phối hợp nhóm và khả năng chuyển trạng thái nhanh nhằm chuẩn bị cho trận mở màn gặp U22 Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc sẽ diễn ra vào 18g35 (giờ Việt Nam) ngày 12-11-2025.

CAO TƯỜNG