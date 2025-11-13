HLV Đinh Hồng Vinh khen ngợi sự trưởng thành của U22 Việt Nam

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu ấn tượng tại CFA Team China – Panda Cup 2025 qua chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc. HLV Đinh Hồng Vinh đã hết lời khen ngợi các học trò.

Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội đang đi đúng hướng, ngày càng trưởng thành và gắn kết hơn trên hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. “Đây là một trận đấu mà toàn đội đã thể hiện được tinh thần chiến đấu, sự tổ chức và bản lĩnh trong suốt 90 phút. Chiến thắng không chỉ là kết quả, mà là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đấu pháp và kỷ luật chiến thuật”, ông Vinh nói.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, điều khiến ông hài lòng nhất chính là sự tiến bộ rõ rệt trong khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự nhóm. Đây đều là những yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đã rèn luyện rất kỹ cho đội trong thời gian qua.

U22 Việt Nam ngày càng tự tin khi so tài cùng đối thủ mạnh như Trung Quốc

U22 Việt Nam đã nhiều lần so tài cùng U22 Trung Quốc, đã thắng 2-0 dưới thời của HLV Park Hang-seo. Hai lần gặp nhau gần đây là thua 1-2, hòa 1-1 và đến chiều 12-11 là thắng 1-0. “Trước đây, chúng ta thường bị cuốn theo nhịp chơi của đối thủ. Hôm nay, U22 Việt Nam chủ động pressing, giữ được cự ly đội hình và biết cách kiểm soát thế trận bằng những pha luân chuyển hợp lý”, ông Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh cũng dành lời khen cho sự kỷ luật, kiên nhẫn và bản lĩnh của các cầu thủ trong những thời điểm then chốt, đặc biệt là giai đoạn cuối trận. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đã phân tích kỹ đối thủ, điều chỉnh chiến thuật linh hoạt, giúp đội thi đấu hiệu quả hơn. “Đây là một trận đấu quan trọng để chúng tôi kiểm chứng sự trưởng thành của đội. Tập thể U22 Việt Nam từng bước gắn kết hơn, thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu mà đội đang hướng tới”, trợ lý số 1 của HLV Kim Sang-sik khẳng định.

CAO TƯỜNG