CFA Team China - Panda Cup 2025: U22 Việt Nam vượt qua đội chủ nhà ở trận ra quân

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức đã khai mạc vào ngày 12-11 và ở trận ra quân, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

Ở đội hình xuất phát, HLV Đinh Hồng Vinh bố trí đội hình được xem là khá mạnh, gồm thủ môn Văn Bình; hậu vệ Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Văn Khang; tiền vệ Công Phương, Văn Trường, Xuân Bắc, Thanh Nhàn và tiền đạo cắm Quốc Việt.

Tuyển thủ Quốc Việt (trái, U22 Việt Nam) trong trận đấu với đội chủ nhà U22 Trung Quốc. Ảnh: Thanh Quốc

Trong đó, Thanh Nhàn được thi đấu khá rộng, nhô cao như một hộ công phía sau Quốc Việt trong các tình huống phản công. Ở bên kia sân, đội chủ nhà U22 Trung Quốc có thể hình khá tốt cùng sự cổ vũ của khán giả trên khán đài nên đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Thủ môn Văn Bình đã có quãng thời gian đầu trận khá vất vả để cản phá các pha dứt điểm của các cầu thủ U22 Trung Quốc.

Đến giữa hiệp 1, U22 Việt Nam dần giành lại thế cân bằng. Các đường lên bóng chủ yếu ngắn, nhanh triển khai ra hai biên sau đó lật vào trung lộ. Phút 44, Thanh Nhàn có cơ hội đối mặt với thủ môn đội chủ nhà, nhưng cú sút sau cùng chưa thể chuyển thành bàn thắng. Một cơ hội khác đến với U22 Việt Nam ở phút 48, cũng từ cự ly gần nhưng Quốc Việt kết thúc không thành công, bóng trúng hậu vệ đội chủ nhà ra ngoài.

Giữa hiệp 2 trở đi, ưu thế kiểm soát bóng nghiêng về các cầu thủ U22 Việt Nam. Phút 75, HLV Đinh Hồng Vinh tung Vĩ Hào vào thay Quốc Việt thi đấu ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Không lâu sau sự thay đổi trên, U22 Việt Nam đã có bàn thắng dẫn trước từ cú đá cận thành của Minh Phúc.

Đến phút 84, Vĩ Hào trong tình huống đẩy bóng nhanh vào vòng 16m50 bị hậu vệ đội chủ nhà đẩy ngã từ phía sau nhưng không có tiếng còi phạt của trọng tài, HLV Đinh Hồng Vinh đã phản ứng khá gắt với tình huống này. Quãng thời gian cuối trận, U22 Việt Nam lùi thấp đội hình thi đấu chặt chẽ và bảo toàn được chiến thắng chung cuộc 1-0.

Ở trận đấu trước đó, U22 Hàn Quốc thắng U22 Uzbekistan với tỷ số 2-0. Lượt trận thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 15-11, đội U22 Việt Nam gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14 giờ 30.

QUỐC CƯỜNG