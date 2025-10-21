U17 Việt Nam bổ sung lực lượng trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản

Tiền đạo Trần Mạnh Quân, Vua phá lưới VCK Giải vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025, đã được triệu tập bổ sung vào danh sách đội tuyển U17 Việt Nam đang tập trung luyện quân tại Hà Nội, chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Chuyên gia Brandi Regato Neto hướng dẫn các cầu thủ trong bài tập thể lực.

Đây là sự bổ sung cần thiết đối với lực lượng của đội tuyển U17 Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Lê Quang Khôi không kịp hồi phục chấn thương dây chằng và buộc phải lỡ hẹn với Vòng loại U17 châu Á 2026.

Hiện tại, đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang miệt mài luyện quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Với lực lượng gồm nhiều gương mặt mới được lựa chọn sau màn trình diễn ấn tượng tại Vòng chung kết Giải vô địch U17 quốc gia 2025, HLV trưởng Cristiano Roland cùng các cộng sự trong Ban huấn luyện đang tập trung cao độ để truyền tải ý tưởng chiến thuật và rèn giũa lối chơi cho các học trò. Bên cạnh đó, yếu tố thể lực cũng được chú trọng thông qua giáo án được thiết kế bài bản bởi chuyên gia thể lực người Brazil Brandi Regato Neto, nhằm giúp các cầu thủ đạt trạng thái sung mãn nhất trước khi bước vào giai đoạn thi đấu quốc tế.

Thầy trò HLV Roland sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ đầu tháng 11.

Trong thời gian qua, đội đã có hai trận đấu tập với quân xanh chất lượng là đội U18 PVF, qua đó kiểm nghiệm khả năng vận hành lối chơi và sự thích ứng chiến thuật của các vị trí. Ở trận đầu tiên, U17 Việt Nam để thua 0-1, trong khi ở trận thứ hai, đội đạt kết quả hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước 3-0 trong thế trận kiểm soát bóng chủ động. Chiều mai (22-10), đội sẽ tiếp tục có trận đấu tập với U17 Hà Nội, qua đó tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị về chiến thuật và nhân sự.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 5-11. Trong thời gian này, đội dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đối thủ do LĐBĐ Nhật Bản sắp xếp. Ngày 16-11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ trở về nước để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Vòng loại U17 châu Á 2026.

CAO TƯỜNG