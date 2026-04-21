U17 Lào nhận ‘cơn mưa’ tiền thưởng trước vòng bán kết

Trận thắng mang tính lịch sử trước U17 Thái Lan ở vòng bảng đã giúp các cầu thủ trẻ Lào giành ngôi đầu bảng B để loại chính Thái Lan, giành vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Thầy trò đội bóng này đã nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng từ quê nhà.

Thầy trò đội U17 Lào vui mừng sau trận thắng U17 Thái Lan để lấy vé vào bán kết. Ảnh: LĐBĐ Lào
Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá trẻ Lào có được kết quả bất ngờ trước Thái Lan, nhưng lần này được thực hiện ở giải đấu chính thức và ở trận đấu mang tính chất quyết định cho cả hai đội.

Sau trận đấu, các cầu thủ Lào đã nhận được sự khen thưởng kịp thời qua “cơn mưa” tiền thưởng để tạo thêm sức mạnh tinh thần trước vòng bán kết. Theo thống kê thì U17 Lào đã nhận tổng cộng khoảng 450 triệu Kip (hơn 537 triệu đồng). Số tiền này có 405 triệu Kip (hơn 483,5 triệu đồng) từ LĐBĐ Lào (LFF), 20 triệu Kip (gần 24 triệu đồng) từ LĐBĐ tỉnh Salavanh và 10 triệu Kip (gần 12 triệu đồng) từ Trung tâm Thanh niên Lào. Ngoài ra, họ còn được Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trao số tiền 15 triệu Kip (gần 18 triệu đồng) và Madam Bo Pijika Bunkwang - Chủ tịch CLB Vientiane United thưởng 50 triệu kip (60 triệu đồng Việt Nam)…

Đối thủ của U17 Lào ở trận bán kết sẽ là U17 Malaysia, cặp đấu được dự báo là cân sức và cơ hội thắng trận chia đều cho hai đội. Bóng đá trẻ Malaysia vẫn còn nhiều việc phải làm trong nỗ lực sớm tìm lại hình ảnh mạnh mẽ như xưa. Trong khi đó, Lào đã cho thấy nhiều tiến bộ ở công tác đào tạo trẻ qua những thể hiện ở SEA Games, và nay là hình ảnh xuất sắc của đội tuyển U17.

LÊ ANH

