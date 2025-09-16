U17 Becamex TPHCM giành trận thắng đầu tiên, PVF sớm lấy vé vào tứ kết

Lượt trận thứ hai vòng bảng B và C VCK U17 Quốc gia –Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra vào chiều 16-9. Đội đầu tiên ghi tên ở vòng tứ kết đã được xác định là PVF, trong khi đó đội chủ nhà Becamex TPHCM thắp lại hy vọng đua tranh khi giành chiến thắng đầu tiên.

U17 Becamex TPHCM vượt qua HAGL dù thi đấu 10 người từ hiệp đầu.

Ở bảng B, cuộc so tài giữa Hà Nội và SLNA được chờ đợi khi chất lượng đội hình cả hai được đánh giá cao. Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi 2 đội chủ yếu tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Suốt 90 phút, đôi bên không có nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau nên chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Trong khi đó, HAGL và Becamex TPHCM đều quyết tâm để hy vọng vào tứ kết sau khi thua trận đầu tiên. HAGL có lợi thế về quân số khi ở phút 33, Quang Kiệt bị thẻ đỏ, khiến Becamex TPHCM chơi thiếu người. Nhưng trong thế tưởng như bị lép vế ấy, Becamex TPHCM đã có pha phản công sắc sảo để Anh Tài ghi bàn thắng ở phút 52, qua đó, mang về 3 điểm cho đội nhà sau chiến thắng sít sao 1-0.

PVF giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước TPHCM

Tại bảng C, PVF tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để giành chiến thắng 5-1 trước TPHCM. Các cầu thủ VPF thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận. Phút 28, Văn Dương thực hiện thành công quả phạt 11m sau tình huống chính tiền đạo này bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 40, Tuấn Anh chuyền về hỏng để Văn Dương tận dụng sai lầm của hậu vệ TPHCM để tung cú dứt điểm nâng tỷ số 2-0. Hai phút sau, từ đường căng ngang của đồng đội, Phi Khang nhấn thêm vài nhịp vào trong vòng cấm rồi tung cú sút, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp 2, PVF tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu. Phút 65, Gia Bảo dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 4-0. Hai phút sau, Anh Tú ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho PVF. Phút 79, Gia Huy dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-5 cho U17 TPHCM.

Ở trận còn lại của bảng C, Viettel lấn lướt trước An Giang nhưng cũng suýt phải nhận bàn thua sau các pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Đơn cử như ở phút 26, Thanh Hải đã phá bóng ngay trước cầu môn, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà sau cú dứt điểm của Tấn Tài. Tuy nhiên, bàn dẫn điểm của Thể Công cũng xứng đáng. Phút 39, Tuấn Phát lúng túng đưa bóng về lưới nhà sau tình huống chống phạt góc.

Sang hiệp 2, Viettel tiếp tục nắm thế chủ động và có thêm 2 bàn thắng nữa. Phút 53, Đại Nhân tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 80, Huy Hoàng dứt điểm trực diện khung thành, nâng tỷ số 3-0 cho Viettel. Ở phút cuối cùng của hiệp 2, U17 An Giang được hưởng quả phạt đền và Quang Trung đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn danh dự cho đội nhà.

CAO TƯỜNG