Tuyển Argentina xáo trộn lớn ở trận giao hữu tại Angola

Bộ 3 ngôi sao của CLB hàng đầu Tây Ban Nha là Atletico Madrid sẽ không thể cùng đội tuyển Argentina thi đấu trận giao hữu với Angola, sau khi họ không hoàn thành được các thủ tục liên quan đến vắc-xin sốt vàng da.

Tuyển Argentina sẽ không có tiền đạo chủ chốt Julian Alvarez.

Liên đoàn bóng đá Argentina (FA) xác nhận, tuyển Argentina sẽ không có bộ 3 ngôi sao Julian Alvarez, Nahuel Molina và Giuliano Simeone trong trận giao hữu tại Angola vào thứ Sáu. Sốt vàng da là một căn bệnh do virus lây truyền qua muỗi, thường gặp ở một số vùng của Châu Phi và Nam Mỹ, và du khách đến các khu vực này bắt buộc phải tiêm vắc-xin để phòng ngừa nhiễm trùng. AFA cho biết trong một tuyên bố: “Các cầu thủ đã không hoàn thành kịp thời các thủ tục y tế liên quan đến vắc-xin sốt vàng da, một quy định bắt buộc để nhập cảnh vào Angola”.

Đương kim vô địch thế giới Argentina đã giành được suất tham dự World Cup năm sau tại Mỹ, Mexico và Canada. Trận đấu ngày 14-11 tại Luanda sẽ là trận giao hữu duy nhất của đội bóng Nam Mỹ trong lịch trình thi đấu quốc tế sắp tới của FIFA. Trận giao hữu này sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để HLV Lionel Scaloni thử nghiệm đội hình trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, Scaloni chưa đưa ra thông báo liệu sẽ triệu tập ai thay thế vào thành phần 24 cầu thủ. Đương kim vô địch thế giới và Nam Mỹ cũng sẽ không có thủ môn số 1 Emiliano Martinez, người đang hồi phục chấn thương bắp chân.

Mặc dù vậy, vẫn có Lionel Messi dẫn dắt Argentina trong trận giao hữu với Angola, nơi kinh nghiệm của siêu sao 38 tuổi có thể giúp đỡ cho những tài năng mới nhận được cơ hội lên tuyển. Scaloni đã triệu tập 3 cầu thủ chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia trong đợt này - bao gồm cầu thủ chạy cánh Gianluca Prestianni của Benfica, tiền đạo Joaquin Panichelli của Strasbourg và tiền vệ Maximo Perrone của Como.

