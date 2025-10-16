Tuchel sẽ sớm thảo luận với Jude Bellingham

HLV Thomas Tuchel cho biết ông sẽ nói chuyện với Jude Bellingham trước khi lựa chọn đội hình cho đợt tập trung tiếp theo của đội tuyển Anh vào tháng 11, nhưng ông vẫn chưa quyết định những cầu thủ nào ông muốn có mặt.

HLV Thomas Tuchel sẽ nói chuyện với Jude Bellingham trước khi lựa chọn đội hình tháng 11.

Bellingham là một sự vắng mặt gây chú ý trong đội hình tháng 10 của HLV Tuchel, đội đã chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup mùa hè năm sau với chiến thắng đậm đà 5-0 trước Latvia, vài ngày sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Xứ Wales trong trận giao hữu. HLV trưởng đội tuyển Anh khẳng định không có vấn đề cá nhân nào giữa ông và Bellingham, và quyết định loại anh hoàn toàn dựa trên việc giữ lại phần lớn đội hình đã thi đấu tốt trong kỳ nghỉ quốc tế hồi tháng 9.

Tuy nhiên, Tuchel và Bellingham đã không gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 6, khi vị HLV người Đức buộc phải xin lỗi vì nói rằng mẹ ông đôi khi “ghê tởm” hành vi của ngôi sao Real Madrid trên sân cỏ. Khi được hỏi liệu ông có liên lạc với Bellingham sau loạt trận quốc tế này hay không, Tuchel trả lời: “Tôi đoán là có, tại sao không? Tất nhiên rồi. Cậu ấy là một cầu thủ lớn, một cầu thủ quan trọng. Tôi sẽ nói chuyện với rất nhiều cầu thủ, và với những người nhận được tin nhắn từ tôi nhưng không ở trong trại huấn luyện, bởi vì những cầu thủ hiện đang ở đây cảm thấy được đền đáp, nhưng việc tôi giữ liên lạc với những người khác cũng là điều cần thiết”.

Tuchel không muốn tập trung vào bất kỳ cầu thủ nào và cảm thấy có sự ám ảnh không cần thiết về Bellingham trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, các đồng đội của anh đã lên tiếng trong tuần qua về việc thật kỳ lạ khi không có Bellingham trong trại huấn luyện, và rõ ràng câu chuyện lớn nhất xung quanh việc lựa chọn đội hình tháng 11 sẽ là liệu cầu thủ 22 tuổi này có được gọi lại hay không. “Chúng tôi có Conor Gallagher, chúng tôi có Trevoh Chalobah, chúng tôi có Cole Palmer chấn thương”, Tuchel giải thích. “Vì vậy, có rất nhiều cầu thủ xứng đáng được ở lại với chúng tôi, những người khao khát và quyết tâm ở lại với chúng tôi. Phải như vậy thôi”.

Bellingham hay bất kỳ ai muốn là một phần của tuyển Anh đều phải đề cao sự đoàn kết.

Tuchel cũng nói rằng bất kỳ ai muốn trở lại trại huấn luyện đều phải hào nhập vào sự đoàn kết của đội - ông nói rằng đó là điều “không thể thương lượng”. Nhưng ông nhấn mạnh tin tưởng rằng đối với tất cả những cầu thủ đã từng là một phần của đội, điều đó sẽ đến một cách tự nhiên. “Tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi chắc chắn rằng nếu chúng tôi mời họ, chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ tham gia”, Tuchel nói. “Đó không phải là một hình phạt, họ không làm gì sai cả, và tôi cảm thấy rằng khi tôi nhắn tin và nói chuyện với họ, mọi người đều mong muốn được trở lại... Tôi tin tưởng nhiều cầu thủ hơn là chỉ những người ở đây”.

Khi được hỏi liệu sau những thành công gần đây, ông có tin tưởng trở lại rằng tuyển Anh là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup mùa hè năm sau tại Bắc Mỹ hay không, Tuchel trả lời: “Có, điều đó hoàn toàn có thể. Tôi không thể hứa chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vô địch, nhưng chúng tôi sẽ đến đó với một đội hình mạnh, sự gắn kết cao và tinh thần thi đấu tốt - mọi thứ đang được xây dựng trên sân cỏ và đây chính là nền tảng cho tất cả”.

PHI SƠN