Từ việc khởi công sân bóng đá lớn nhất Việt Nam

Ngày 19-10 vừa qua, lễ khởi công sân bóng đá có sức chứa lớn nhất Việt Nam (60.000 chỗ ngồi) đã diễn ra ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an tại Hưng Yên, đánh dấu một sự kiện quan trọng của bóng đá Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân thuần bóng đá có chất lượng rất cao, cho phép đăng cai các trận đấu World Cup trong trường hợp Việt Nam là nước chủ nhà.

Trên thực tế, dù từng có ý tưởng Đông Nam Á sẽ cùng đăng cai một kỳ World Cup như đã từng làm tại Asian Cup 2007, nhưng nếu ý tưởng này được xúc tiến thì chưa chắc Việt Nam đã có đủ điều kiện để tham gia. Chúng ta không thiếu sân bóng đá đạt chuẩn quốc tế (vẫn đang tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup, Asian Cup), nhưng các tiêu chuẩn dành riêng cho việc đăng cai World Cup thì hoàn toàn khác. Chỉ căn cứ trên bảng quy định 225 trang mà FIFA áp dụng cho World Cup 2018, thì sân vận động quốc gia Mỹ Đình hiện không đạt chuẩn.

Nói như vậy để thấy sự cần thiết có những sân vận động hiện đại dành cho bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Đó không chỉ là một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng mà còn thể hiện vị thế, khả năng sẵn sàng vươn tầm của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung.

Đơn cử như trường hợp của ngành thể thao Indonesia khi tiếp nhận quyền đăng cai ASIAD 2018 từ Việt Nam với quỹ thời gian chưa đến 1 năm chuẩn bị; hoặc các tour du đấu của đội tuyển, CLB hàng đầu thế giới đến châu Á diễn ra thường xuyên, nhưng Việt Nam không nằm trong danh sách điểm đến. Sâu xa hơn, những công trình vượt tầm như vậy còn là sự cam kết đầu tư cho phát triển thể thao đỉnh cao.

Sân bóng đá do Bộ Công an làm chủ đầu tư là một phần của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an đặt tại Hưng Yên. Từ gợi ý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, PVF bắt đầu chỉ với 2 sân tập nhỏ tại Trung tâm Thành Long - TPHCM do tập đoàn Vin Group thuê hồi năm 2008. Đến năm 2017, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên ra đời với hệ thống sân đạt chuẩn 3 sao, nằm trong 3 học viện cao cấp nhất châu Á do AFC công nhận.

Sau khi chuyển giao về Bộ Công an, đây là nền móng để hình thành các CLB bóng đá chuyên nghiệp như CAHN hay PVF CAND. Sân bóng đá hiện đại chuẩn quốc tế chính là điểm cuối của cuộc hành trình làm bóng đá một cách căn cơ. Cùng với Trung tâm Đào tạo Bóng đá Thể Công - Viettel, thì Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an đang là nơi đào tạo tài năng nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia.

Trong tương lai không xa, những tài năng sẽ được đào tạo trong môi trường nghiêm khắc, kỷ luật, được tập kỹ thuật trên các mặt sân đẹp nhất và được chơi bóng, thể hiện kỹ năng tốt nhất ở sân bóng hiện đại, hàng đầu thế giới. Quy trình ấy sẽ là con đường hoàn hảo nhất cho các thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam, trước khi chúng ta chơi các trận đấu World Cup trên chính sân nhà của mình.

ĐĂNG LINH