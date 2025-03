Tứ kết FA Cup: Những điểm nhấn đáng chú ý

Các tiền đạo chủ lực nắm giữ chìa khóa khi các đội bóng tìm kiếm một suất đến Wembley trong cuộc đua FA Cup cởi mở nhất trong nhiều năm qua

Lịch sử đang chờ đợi tại Wembley

Đối với 7 trong số 8 câu lạc bộ còn lại trong giải đấu, FA Cup năm nay là một cơ hội lịch sử. Bốn đội vào tứ kết – Fulham, Crystal Palace, Bournemouth và Brighton – chưa từng vô địch FA Cup, trong khi Nottingham Forest (1959), Aston Villa (1957) và Preston (1938) đã nâng cúp từ trước khi có tivi màu. Với kỳ nghỉ quốc tế vừa kết thúc và các trận đấu giữa tuần tại giải vô địch sắp diễn ra, các đội bóng sẽ có xu hướng xoay vòng cầu thủ và nghỉ ngơi đôi chân mệt mỏi. Tuy nhiên, những cảnh tượng cuồng nhiệt tại Wembley khi Newcastle chấm dứt cơn khát danh hiệu trong trận chung kết Carabao Cup chắc chắn sẽ khiến mọi huấn luyện viên phải suy nghĩ. Với Manchester City – ứng cử viên hàng đầu nhưng đang ở trạng thái dễ tổn thương bất thường – đây là cuộc đua FA Cup cởi mở nhất trong nhiều năm, với phần thưởng không thể xem nhẹ.

Các cầu thủ Aston Villa diễu hành với FA Cup tại Wembley sau khi đánh bại Manchester United trong trận chung kết năm 1957. Nguồn: Colorsport/Shutterstock

Mateta trở lại, tăng cường sức mạnh cho Palace

Đã gần một tháng kể từ pha tắc bóng kinh hoàng của Liam Roberts vào Jean-Philippe Mateta, khiến tiền đạo của Crystal Palace phải khâu 25 mũi ở vết thương tai trái. Cầu thủ quốc tế Pháp sẽ đeo mặt nạ bảo vệ trong quá trình hồi phục, nhưng anh đã sẵn sàng thi đấu sau khi trở lại tập luyện. Nhiều người lo sợ điều tồi tệ nhất khi anh nằm trên sân Selhurst Park trong thời gian điều trị dài, nhưng anh đã hồi phục nhanh chóng.

Người hâm mộ Palace rất mong anh trở lại để hướng tới trận bán kết FA Cup thứ năm kể từ năm 1990. Sự trở lại của Mateta – một cầu thủ chủ lực – sẽ là cú hích lớn cho đồng đội và cổ động viên, và có thể mang lại lợi thế cho đội bóng của Oliver Glasner, đội đã thắng Fulham tại Craven Cottage ở giải vô địch tháng trước.

Awoniyi thay thế Wood vắng mặt

Không gì tệ hại cho một cầu thủ trước trận đấu lớn trong sự nghiệp bằng chuyến đi khứ hồi 48 giờ. Chris Wood đã đến Wellington để ghi hat-trick cho New Zealand trước Fiji – đội xếp hạng 148 thế giới – rồi ghi thêm bàn trong chiến thắng 3-0 trước New Caledonia, nhưng sau đó phải rời sân vì chấn thương khi New Zealand giành vé dự World Cup. Wood, người di chuyển hơn 100.000 dặm mỗi năm để làm nghĩa vụ quốc gia, giờ không thể tham dự trận tứ kết của Nottingham Forest trước Brighton. Sự vắng mặt của anh mở ra cơ hội cho Taiwo Awoniyi đá chính. Trước khi Wood bùng nổ, tiền đạo người Nigeria là phần không thể thiếu trong thành công của Forest, nhưng chấn thương và ít phút thi đấu đã kìm hãm sự phát triển của anh. Anh vẫn có khả năng khiến hàng thủ đối phương khiếp sợ và có thể là người tạo ra sự khác biệt để đưa đội bóng đến Wembley.

* Brighton vs Nottingham Fores

Kesler-Hayden bỏ lỡ ngày lịch sử

Aston Villa rất chu đáo khi gửi Kaine Kesler-Hayden đến Preston mùa hè năm ngoái trong lần cho mượn thứ năm trong sự nghiệp của anh. Cầu thủ 22 tuổi chỉ có 5 lần ra sân cho đội một của câu lạc bộ chủ quản, vì vậy anh cần tích lũy kinh nghiệm tại giải hạng Nhất. Thật không công bằng khi anh không đủ điều kiện thi đấu với Villa vào Chủ nhật, khiến Preston thiếu hụt nhân sự và Kesler-Hayden bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.

Chắc chắn Unai Emery không lo ngại rằng hậu vệ phải thứ ba của mình vượt trội hơn đội hình hiện tại và muốn xem anh có thể chứng minh tương lai lâu dài tại Villa Park hay không. Dù vậy, qui định là qui định và điều này đặt Kesler-Hayden vào tình thế khó xử, nhưng chắc chắn anh muốn có cơ hội vươn tới đỉnh cao. Một trận tứ kết FA Cup không phải là điều thường xuyên hay chắc chắn trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào.

* Preston vs Aston Villa

Ederson dẫn dắt sứ mệnh cứu vãn của City

Ederson đã bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Manchester City trước kỳ nghỉ quốc tế với Brighton vì chấn thương bụng, buộc anh phải rút khỏi đội tuyển Brazil. Trong một mùa hè có thể thay đổi tại Manchester City, tương lai của thủ môn này đang bất định và anh có thể bị bán để nhường chỗ cho một bản hợp đồng mới.

Sau khi giành 6 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup và Champions League cùng City, anh không cần chứng minh thêm điều gì, nhưng sau một mùa giải dưới sức, giai đoạn cuối mùa có thể quyết định di sản của anh. FA Cup là danh hiệu duy nhất còn lại mà Man City có thể giành được trước khi dự Club World Cup. Nếu đủ sức khỏe, Ederson gần như chắc chắn sẽ thay thế Stefan Ortega tại sân Vitality, nơi những vết rạn trong hàng thủ của Man City bắt đầu lộ ra từ trận đấu giữa 2 đội hồi tháng 11. Pep Guardiola sẽ muốn thủ môn của mình tạo tiền đề cho phần còn lại của đội bóng, những người cần vượt qua Bournemouth và đến Wembley để cứu vãn một mùa giải đáng thất vọng.

* Bournemouth vs Manchester City

Ederson sẽ rất quan trọng trong nỗ lực cứu vãn chiến dịch của Manchester City. Nguồn: Allstar Picture Library Ltd/Ed Sykes/Apl/Sportsphoto

Sự cố công nghệ đe dọa kịch tính của FA Cup

Dù kết quả của 4 trận đấu cuối tuần này ra sao, hy vọng rằng các trợ lý trọng tài video (VAR) sẽ không trở thành tâm điểm bàn tán vào sáng thứ Hai. Vòng 5 đầy kịch tính đã bị gián đoạn bởi kỷ lục chậm trễ 8 phút của VAR trong trận Bournemouth gặp Wolves, một phần do lỗi của công nghệ bán tự động việt vị (SAOT). Dù hoạt động trơn tru tại Champions League và các giải đấu quốc tế lớn, SAOT dường như gặp khó khăn tại Stockley Park trong giai đoạn thử nghiệm trên đất Anh. Premier League đã trì hoãn kế hoạch áp dụng SAOT ở vòng đấu tiếp theo, nhưng thử nghiệm vẫn tiếp tục ở 3 trong 4 trận tứ kết FA Cup. Sân nhà Deepdale của Preston – đội hạng hai – không được trang bị công nghệ này, tạo ra sự bất bình đẳng không mong muốn, nhưng ít nhất điều đó tăng khả năng trận đấu đó kết thúc đúng giờ.

HỒ VIỆT