Trương Yến Linh quyết tâm cùng U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, với mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết cũng như hướng đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup.

Đội tuyển nữ U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2027

Đội hình này vừa có trải nghiệm thi đấu tại Giải U17 châu Á 2026 ở Trung Quốc. Theo Yến Linh, những trận đấu với các đối thủ mạnh, có thể hình vượt trội tại giải đấu vừa qua đã mang lại cho cô và các đồng đội nhiều bài học quý giá.

“Đội được gặp những đối thủ mạnh hơn và cao to hơn rất nhiều. Qua vòng chung kết, toàn đội đã tích lũy được rất nhiều bài học và sẽ cố gắng cải thiện trong vòng loại tới”, Yến Linh chia sẻ.

Bên cạnh việc hoàn thiện thể lực và chuyên môn, các cầu thủ U17 nữ Việt Nam cũng được ban huấn luyện cung cấp những thông tin cần thiết về đối thủ thông qua các video phân tích. Yến Linh cho biết toàn đội đang từng bước chuẩn bị về chiến thuật và cách xử lý tình huống để sẵn sàng bước vào giải đấu.

Việc được thi đấu vòng loại trên sân nhà cũng mang đến cho Yến Linh và các đồng đội thêm sự tự tin. “Là đội chủ nhà, chúng tôi có lợi thế về thời tiết, được làm quen với sân và sẽ có những cổ động viên nước nhà đến cổ vũ. Đó là động lực rất lớn về tinh thần”, tiền vệ trẻ chia sẻ.

Với mục tiêu vượt qua vòng loại để tiến vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, Yến Linh khẳng định toàn đội đang có sự quyết tâm cao. “Cả đội quyết giành suất vào vòng chung kết để có cơ hội hướng tới mục tiêu cao nhất là World Cup”, cô bày tỏ.

Yến Linh cũng có một hình mẫu để học hỏi trong hành trình phát triển sự nghiệp. Đó là tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy – cầu thủ mà Yến Linh coi là thần tượng.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Palestine, Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Masahiko Okiyama cho rằng bóng đá trẻ nữ tại châu Á đang ngày càng được đầu tư và phát triển, vì vậy đội Việt Nam cần chuẩn bị nghiêm túc và tuyệt đối không được chủ quan.

KHÁNH VÂN