Trước trận gặp Man City, liệu Tottenham có vượt qua ám ảnh Eze

Câu chuyện Tottenham để mất Eberechi Eze vào tay kình địch Arsenal không chỉ là một tin tức chuyển nhượng thông thường. Nó là một bi kịch hiện đại, một vở kịch phản ánh chân thực nhất những vấn đề nan giải mà Spurs đang phải đối mặt: sự do dự chết người, nỗi ám ảnh về cái bóng của những gã khổng lồ và một thực tế phũ phàng về vị thế cạnh tranh trên bản đồ bóng đá Anh.

Ở góc độ chiến thuật, việc không có được Eze là một cú đấm cực mạnh vào kế hoạch của HLV Thomas Frank. Sau chấn thương nặng của James Maddison và Dejan Kulusevski, Spurs như một cỗ xe thiếu đi động cơ chính. So sánh với các đối thủ Top 6, trong khi Arsenal có Martin Odegaard, Man City có Kevin De Bruyne, Chelsea có Cole Palmer, thì Spurs giờ đây vẫn đang loay hoay tìm kiếm một ngôi sao thực thụ cho vị trí then chốt này. Sự trống rỗng đó có thể là hệ số nhân cho mọi khó khăn của họ trong mùa giải.

Tuy nhiên, thảm kịch thực sự nằm ở cách Tottenham xử lý thương vụ. Họ đã "làm việc suốt mùa hè" nhưng lại hành xử như một kẻ yếu thế ngay từ đầu. Việc rút lui vào "thế phòng thủ" và dùng chiêu bài "chuyện của đại lý" để ngụy biện cho sự chần chừ là một dấu hiệu đáng báo động. Nó cho thấy một tâm lý sợ hãi, một sự tự ti rằng họ không thể cạnh tranh với Arsenal về sức hấp dẫn thể thao lẫn tài chính. Trong thế giới chuyển nhượng khốc liệt, sự do dự là kẻ thù chết người.

Trong khi Daniel Levy và Ban lãnh đạo Spurs còn đang tính toán chi li về giá trị, tuổi tác (27) và số lần khoác áo ĐTQG (12) của Eze, thì Arsenal, dù bận rộn với nhiều mục tiêu khác, vẫn âm thầm theo dõi và sẵn sàng "nhấn nút" ngay khi thời cơ chín muồi. Họ hành động như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, trong khi Spurs lại như con mồi luôn lo sợ.

Điều này dẫn đến một sự thật phũ phàng: Dù có cùng mức giá, thậm chí Spurs cuối cùng cũng sẵn sàng chi, nhưng họ vẫn THUA. Họ thua không phải vì tiền, mà vì thương hiệu, vì tham vọng, và vì vị thế hiện tại. Arsenal, với ngôi vị á quân Premier League và vé dự Champions League, là một điểm đến hấp dẫn hơn hẳn so với Spurs - đội bóng mới chỉ trở lại Europa League. Quan trọng hơn, dự án của Mikel Arteta tỏ ra rõ ràng và tiến bộ vượt bậc qua từng mùa giải, trong khi Spurs vẫn đang trong quá trình xây dựng lại đầy bấp bênh. Tình cảm thời thơ ấu của Eze dành cho Arsenal chỉ là yếu tố làm đẹp thêm cho câu chuyện, cốt lõi vẫn là một lựa chọn của lý trí cho sự nghiệp.

Vụ Gibbs-White thất bại trước đó càng làm rõ hơn một mùa hè đầy khó khăn và thiếu hiệu quả của Spurs. Họ liên tục nhắm các mục tiêu hàng đầu nhưng lại không thể hoàn tất, để lộ sự yếu kém trong đàm phán và một kế hoạch dự phòng không thực sự thuyết phục. Việc ký hợp đồng với João Palhinha và Mohammed Kudus là những bước đi tốt, nhưng không đủ để xóa tan cảm giác rằng Spurs đang tụt hậu so với nhóm đầu. Khi các đối thủ trực tiếp đều chi mạnh tay (200 triệu bảng trở lên), thì việc Spurs không thể có được mục tiêu số một của mình lại do chính kình địch cướp mất là một cú sốc tinh thần khủng khiếp.

Man City vs Tottenham: Guardiola hay Frank sẽ tiếp tục khởi đầu ấn tượng?

Man City đã khởi đầu mùa giải 2025-26 với chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Wolves, chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 1. Kể từ tháng Tư, họ là đội giành nhiều điểm nhất (26) tại Premier League và là đội duy nhất bất bại trong giai đoạn này (8 thắng, 2 hòa). Hàng thủ của Man City đặc biệt đáng chú ý với 7 trận giữ sạch lưới và chỉ đối mặt trung bình 7,6 cú sút mỗi trận. Erling Haaland, người ghi cú đúp trong trận mở màn, đang hướng tới cột mốc lịch sử: trở thành cầu thủ thứ hai ghi 50 bàn trên sân nhà trong chưa đầy 50 trận tại Premier League.

Tuy nhiên, Pep Guardiola có lý do để thận trọng. Spurs là đối thủ khó chịu với ông, khi ông đã thua họ 9 lần trong sự nghiệp, chỉ ít hơn so với Liverpool (10). Mùa trước, Man City để thua Spurs 0-4 tại Etihad và 1-2 tại cúp liên đoàn. Trong 23 lần đối đầu Spurs, Guardiola chỉ thắng 48%, tỷ lệ thấp so với chuẩn mực của ông.

Tottenham cũng khởi đầu mùa giải với chiến thắng 3-0 trước Burnley, cho thấy dấu ấn của HLV mới Thomas Frank. Dù để thua trên chấm phạt đền trước PSG tại siêu cúp châu Âu, Spurs đã thể hiện lối chơi đầy hứa hẹn. Richarlison, người ghi cú đúp ở trận mở màn, sẽ là mối đe dọa lớn. Tuy nhiên, Spurs đang có chuỗi 11 trận không thắng trước các đội không phải tân binh (2 hòa, 9 thua), kể từ chiến thắng 1-0 trước Man United vào tháng Hai.

Lịch sử đối đầu tại Etihad nghiêng về Spurs, khi họ thắng 2 trong 4 trận gần nhất tại đây, nhiều hơn tổng số chiến thắng trong 11 chuyến làm khách trước đó. Bốn lần gặp nhau gần đây giữa hai đội tại Manchester đã chứng kiến 21 bàn thắng, với Spurs ghi ít nhất 2 bàn trong cả 4 trận.

Dự đoán trận đấu

Siêu máy tính Opta dự đoán Man City có 61,7% cơ hội thắng, Spurs thắng 18,7%, và hòa là 19,6%. Dù Spurs có thành tích tốt trước City tại Etihad, sức mạnh hiện tại của Man City, cùng lợi thế sân nhà, khiến họ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, với phong độ của Richarlison và kinh nghiệm đánh bại City của Frank (từng thắng 2-1 tại Etihad khi dẫn dắt Brentford), Spurs vẫn có thể tạo bất ngờ.

Đội hình dự kiến: Man City: Trafford, Lewis, Stones, Dias, Aït-Nouri, González, Reijnders, Silva, Bobb, Doku, Haaland. Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Gray, Sarr, Bergvall, Kudus, Johnson, Richarlison.

HỒ VIỆT