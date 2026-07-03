Trước trận đấu với Cape Verde: Ngày Messi "về nhà"

Khu phố Little Buenos Aires nhỏ bé nằm dọc theo bờ biển North Beach của Miami đang rực rỡ sắc cờ xanh-trắng hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, sự hân hoan của cộng đồng người Argentina không chỉ dành cho một buổi lễ hội bóng đá thông thường.

Họ đang chào đón ngày Lionel Messi, biểu tượng sống của bóng đá nước nhà, được trở lại thi đấu trên "sân nhà" đúng nghĩa tại World Cup 2026.

Đối với hàng triệu cổ động viên Argentina tại Miami, khoảnh khắc Messi bước ra sân Hard Rock Stadium trong trận đấu vòng 32 với Cape Verde là sự hội tụ của hai dòng chảy cảm xúc: tình yêu vô bờ bến dành cho đội tuyển quốc gia và sự gắn bó đặc biệt với ngôi nhà thứ hai mà người đàn ông đến từ Rosario đã chọn để tiếp tục sự nghiệp và tìm kiếm sự bình yên.

Ba năm trước, thế giới bóng đá bàng hoàng khi Lionel Messi, người được coi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, quyết định cập bến Inter Miami tại MLS. Đó không phải là một quyết định về danh hiệu hay đỉnh cao chuyên môn, mà sâu xa hơn là sự lựa chọn cho gia đình và sự riêng tư, để anh có thể bước ra khỏi vòng xoáy ánh đèn toàn cầu sau những năm tháng căng thẳng tại PSG. Đến với thành phố của những người nổi tiếng, Messi thậm chí còn có cơ hội trở nên "bình thường" hơn trong mắt công chúng, dù điều đó nghe có vẻ nghịch lý.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào năm 2026, hình ảnh một Messi xa cách, luôn bị truyền thông săn đuổi dường như đã nhường chỗ cho một Messi gần gũi đến bất ngờ trong cuộc sống thường nhật ở Miami. Người ta kể về anh một cách tự nhiên như kể về người láng giềng: cậu nhân viên ở tiệm bánh vui vẻ kể lại lần Messi ghé vào và thưởng thức món bánh sừng bò medialunas. Khách hàng ở quán cà phê lại nhớ cảnh tượng siêu sao ngồi sau vô-lăng một chiếc SUV hạng sang, mỉm cười và sẵn sàng ký tặng khi chờ đèn đỏ. Kỳ lạ hơn, không ít người tự hào khẳng định đã trò chuyện với anh tại siêu thị Publix, và họ sẵn sàng đưa ra bằng chứng: những bức ảnh selfie rất thật, với nụ cười của Messi giữa kệ ngũ cốc.

ảnh: Al Jazeera

Lễ hội của tình yêu và sự tôn vinh

Nhưng khi Messi khoác lên mình màu áo xanh-trắng của Argentina, mọi sự bình dị tan biến, nhường chỗ cho một cuộc tôn vinh đầy cảm xúc. Sự xuất hiện của nhà đương kim vô địch thế giới tại Miami đã nhấn chìm thành phố trong biển cờ và người hâm mộ. Những quán cà phê nhỏ ở Little Buenos Aires như Buenos Aires Bakery & Cafe ngập tràn sắc albiceleste (màu cờ Argentina), tiếng nhạc cumbia và rock Argentina vang lên làm nền cho những cuộc trò chuyện về khả năng của đội nhà. Để có một chỗ trong quán trong dịp đặc biệt này, khách phải trả phí vào cửa và mua đồ uống, thay vì chỉ cần một tách cà phê như mọi ngày.

Không xa về phía Nam trên đại lộ Collins, một nhà hàng thịt Argentina khác cũng là điểm tụ tập của những người vừa rời khỏi cuộc tuần hành cổ vũ lớn. Với họ, không cần bất kỳ lời lẽ hoa mỹ nào để bày tỏ tình yêu với Messi. Anh là của họ, và họ ở đây để được hòa vào niềm tự hào dân tộc.

Thiago Gomez, một CĐV 27 tuổi có vé mùa của Inter Miami, đã nói lên tâm trạng chung: "Với chúng tôi, đây chỉ là cơ hội để tôn vinh anh ấy. Thật tuyệt khi có anh ấy ở đây mỗi ngày, nhưng được thấy Messi chơi cho đội tuyển quốc gia là một điều hoàn toàn khác... anh ấy rõ ràng đang sống hết mình vì Argentina, vì World Cup".

"Ngôi nhà" giữa lòng nước Mỹ

Sự thật là Miami sẽ không bao giờ là Barcelona – nơi Messi trưởng thành và trở thành huyền thoại, cũng không thể là Argentina – quê hương nơi anh được tôn thờ như một vị thần. Nhưng bằng tình cảm chân thành từ cộng đồng người Nam Mỹ và sự tiếp đón nồng hậu của thành phố, Miami đã chiếm một phần trái tim của siêu sao ấy. Anh đã mang về cho thành phố những danh hiệu, và công khai bày tỏ tình cảm với nơi đây.

Ngay trước thềm World Cup, Messi đã gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến hết mùa giải 2028, cho thấy đây thực sự là một mái nhà lâu dài. Sự kết hợp giữa quyết định gia hạn và màn trình diễn chói sáng với 6 bàn thắng ở vòng bảng (giúp anh phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup) càng tô đậm thêm khái niệm "ngôi nhà" kỳ diệu này.

Trận đấu với Cape Verde vì thế mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là lần đầu tiên trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Messi được chơi một trận đấu World Cup ngay trên sân nhà của câu lạc bộ mà anh đang khoác áo. Thông thường, hai thế giới ấy tách biệt, nhưng tại Hard Rock Stadium vào đêm 3/7, mọi ranh giới tan biến. Người hâm mộ không chỉ được chứng kiến huyền thoại sống của bóng đá thế giới, mà họ còn được tận hưởng điều hiếm hoi và đáng trân trọng hơn nhiều: được thấy anh chơi trên sân nhà, trước những khán đài yêu thương, trong một giải đấu mà anh coi là đỉnh cao danh vọng.

HỒ VIỆT